Пандемия сделала актуальными новые формы голосования

За время пандемии почти во всем мире люди были лишены возможности голосовать – выборы прошли только в двух странах. Причем в Южной Корее больные COVID-19 не смогли принять участия в голосовании. Этот опыт показывает: чтобы все смогли проголосовать, а выборы не стали очагом новой вспышки вируса, нужно введение новых форм голосования. Такое мнение высказали эксперты на круглом столе, посвященном теме выхода из пандемии.

«Многие страны начинают ослаблять режим, введенный для защиты от коронавируса. Все ждут нормальной жизни, например возобновления чемпионатов по футболу и возвращения выборов», – отметила Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), открывая онлайн-конференцию «Выход из пандемии. Возвращение выборов».

В организованном ЭИСИ круглом столе приняли участие эксперты из тех стран, где выборы в условиях «коронакризиса» либо уже состоялись (как в Южной Корее), либо растянулись по времени, как во Франции. В Сербии парламентская кампания в самом разгаре.

Сербский опыт, впрочем, вряд ли можно считать образцом, считает участник онлайн-конференции из Белграда, публицист Слободан Стойичевич. «Выборы в Народную скупщину – сербский парламент – назначены на 21 июня, но у нас почти не приняты меры предосторожности, – пожаловался Стойичевич. – Только вчера правительство приняло решение, что разрешается собрание до тысячи человек с соблюдением дистанции в один метр. Скорее всего, обязательными станут маски и перчатки, но о других мерах защиты ничего не говорится». При этом даже не обсуждаются альтернативные формы голосования – вроде досрочного, электронного или голосования по почте, отметил сербский эксперт.

Во Франции, где 28 июня пройдет второй тур муниципальных выборов (был намечен на 22 марта, но затем перенесен), власти готовятся более тщательно, рассказал президент «Русской общины Франции» Андрей Гульцев. В качестве активиста французской Левой партии Гульцев поработал наблюдателем во время первого тура выборов, который успел пройти 15 марта, и, по его словам, тогда и власти, и рядовые французы вели себя легкомысленно.

«Масок у избирателей не было совсем, на участках выдавали только перчатки. Люди приходили на избирательные участки, здоровались и целовались, как ни в чем не бывало. В итоге мы получили потом резкий скачок заболеваемости», – посетовал он.

Сейчас правительство скрупулезно прорабатывает схему работы избирательных участков для второго тура, подчеркнул Гульцев. «Установлена норма: два квадратных метра свободного пространства на каждого избирателя, – сказал он. – На входе на участок проверят наличие масок и перчаток. Тем, у кого их нет, бесплатно дадут. Работники участков будут напоминать о необходимости мытья рук и использовании антисептиков». Во Франции разрешено голосование по доверенности, а оппозиционные партии теперь еще и призывают вернуть голосовании по почте, от которого республика отказалась в 1975 году, указал французский активист.

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Единственная страна, где эксперимент с выборами во время пандемии уже завершился, – Южная Корея. По оценке живущей в Сеуле главы Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Южной Корее Екатерины Поповой, можно говорить об успехе процедуры.

«Парламентские выборы 15 апреля прошли безопасно, о чем можно было судить две недели спустя. За это время было выявлено не более 14 случаев заболевания на всю страну», – отметила Попова. Безусловно, сказалось то, что власти ранее приняли экстренные меры для противодействия COVID-19. «В итоге на 52 млн населения за день до голосования было зафиксировано 27 новых случаев», – рассказала Попова.

Причем, из 43 млн избирателей почти 12 млн воспользовались правом на досрочное голосование. «Тем, кто находился на изоляции, однако без симптомов вируса, разрешили посетить избирательный участок. Но они должны были заранее зарегистрироваться через специальную систему, получить разрешение на выход из дома, иметь при себе включенный телефон с GPS и сразу же после голосования вернуться домой», – отметила руководитель КСОРС. На самих участках людям замеряли температуру, сразу выдавали перчатки, маску разрешали снять лишь на секунду – для идентификации личности.

Впрочем, при всей своей эффективности, южнокорейский опыт станет в России примером для подражания лишь частично. «У нас не было ни голосования на дому, ни электронного голосования, сделать свой выбор можно было лишь на участке. Поэтому люди с выявленными симптомами вируса не смогли принять участие в выборах», – признала Попова.

Вопрос о том, использовать ли дистанционные формы станет крайне важным на предстоящих выборах в США и Евросоюзе, предположил глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

«Общества разделились в отношении к коронавирусу на лоялистов (тех, кто верит в пандемию и поэтому придерживается безопасного поведения), и на скептиков,

– отметил Кузнецов. – Так получилось, что люди более консервативных взглядов, как правило, являются COVID-скептиками, а люди, которые верят в прогресс и новые технологии, относятся к COVID-лоялистам. Соответственно, скептики, скорее, придут на избирательные участки, а лоялисты будут сидеть дома. Думаю, что в Соединенных Штатах и в других странах будут попытки «поиграть» с этим на предстоящих выборах. Например, республиканцы – в расчете на консервативный электорат – выступают против голосования по почте».

Что касается российских избирателей, то они в массе своей, судя по сводкам социологов, настроены бодро и явно не собираются «пересидеть взаперти» дома ни голосование по поправкам в Конституцию, ни Единый день голосования (ЕДГ), отметили участники конференции.

«Есть данные ВЦИОМ на конец апреля и данные «Левада-центра» на начало мая, которые показывают, что даже в этот сложный период желание голосовать росло. По опросу ВЦИОМ, если бы голосование состоялось 22 апреля, на него пришло бы более половины опрошенных», – подчеркнул сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член президентского СПЧ Александр Брод.

«Судя по опросам, следует ожидать достаточно высокой явки на голосовании по поправкам. Подтверждается то, что для граждан это должно стать коллективным политическим участием в очень важном для страны событии», – согласился глава Центра политических технологий Борис Макаренко. В свою очередь власти, местные общественные палаты и будущие наблюдатели должны загодя разъяснить населению, что во время голосования все санитарные меры будут соблюдаться в полном объеме, подчеркнул эксперт.

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Как напомнил член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, и дистанционное электронное голосование, и почтовое уже стали в России вполне официальными, поправки по этому поводу недавно были внесены в избирательное законодательство.

«Сообщается, что как минимум в Москве уже создается несколько участков для электронного голосования, возможно, подключатся и отдельные регионы, – предположил политолог. – Конечно, это новые для нас практики, и часть россиян может воспринять их настороженно. Но очень важно, что наши избирательные практики становятся более вариативными, у граждан появляется выбор».

Брод, в свою очередь, уточнил: «Центризбирком уже дал свое разъяснение по поводу голосования по почте. При этом региональное руководство обязано принять меры защиты от накруток, утечки данных и от нарушения тайны голосования».

«Новым законом введена принципиальная возможность голосования по почте и на региональных выборах, и на федеральных, – сказал Максим Григорьев, руководитель рабочей группы Общественной палаты по мониторингу избирательных прав граждан. – Прежде всего, здесь важна сама процедура: домой приносят пакет с формами защиты, проверяется паспорт избирателя. А когда человек приносит бюллетень на почту, то опять проверяется его личность. Бюллетень выдается с соответствующими знаками защиты и фактически воссоздается та же процедура, что и на избирательном участке».

Руководитель Международного института новейших государств Алексей Мартынов добавил: дистанционные способы голосования при должном контроле даже менее подвержены нарушениям и подтасовкам.

Эксперты напомнили, что сейчас активно обсуждается возможность онлайн-голосования и по поправкам в Конституцию. «По поводу дистанционного электронного голосования мы проводили экспертные встречи, в том числе и с нашими коллегами из Эстонии, где оно уже много лет применяется, – рассказал Брод. – Интерес к нему повышается. В Москве был опыт подобного голосования на выборах в Мосгордуму, горожане активно им интересовались, в том числе и молодежь».

Очевидно, что нашей стране пора возвращаться к «регулярным избирательным практикам», резюмировал Шаповалов. «Во-первых – уходит пандемия. Во-вторых, мы накопили собственный опыт, накопили позитивный и негативный опыт других стран. Избирательное право – это фундаментальное политическое право человека, и ставить его на долгую паузу – не совсем целесообразно», – заметил политолог.

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