Эксперты назвали важные преимущества дистанционного голосования

Дистанционные виды голосования сделают удобным избирательный процесс для разных категорий граждан. Так, голосование через интернет позволит привлечь к избирательному процессу молодежь, а волеизъявление по почте охватит старшую часть электората. К такому выводу пришли политологи, участники дискуссии о поправках в избирательное законодательство, которые в среду планирует рассмотреть Совет Федерации.

«Возможность голосования по почте обеспечивает условия для защиты здоровья избирателей в условиях коронавируса и в любой другой непростой ситуации. Такая возможность стандартна. Она применялась и применяется в регионах в России, применяется в 23 странах мира, в том числе в США, Великобритании, Германии, Южной Корее», – сказал руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Он выступил на онлайн-дискуссии «Новеллы избирательного законодательства: взгляд экспертов», которую организовала во вторник Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Эксперт добавил, что принятый в свое время Центральной избирательной комиссией России порядок голосования по почте обеспечивает серьезную прозрачность и точность.

«Процитирую: бюллетени вручались лично в руки после проверки паспорта, – как и на избирательных участках, специальные конверты обеспечивали сохранность бюллетеня и тайну голосования, а подсчет происходил в присутствии сотрудников ЦИК и наблюдателей – аналогично голосованию в стандартном формате на участках», – указал Григорьев.

Политолог уверен: если эта форма будет применяться на федеральных выборах, то порядок будет даже более строгим.

«Еще одна мера, вводимая этим законом, касается дистанционного электронного голосования. Судя по опросам, более половины граждан это поддерживают. Очевидно, что невозможно долго выступать против научно-технического прогресса. Отказываться от электронного голосования – это как отказываться от мобильных телефонов и электронной почты. Остановить это нельзя, этот формат рано или поздно все равно будет применяться. Но здесь возникает вопрос общественного контроля за дистанционным электронным голосованием. Мы с ЦИК обсуждаем меры такого контроля. Они будут достаточно строгие и прозрачные. Как только все будет готово, мы их предъявим общественности», – пообещал Григорьев.

Эксперт добавил, что также важен вопрос реализации избирательных прав для людей, которые остаются в самоизоляции.

«Фактически таких людей – сотни тысяч. Обойти их право на голосование нельзя. Единственная возможность обеспечить реализацию их прав – голосование по почте или в электронной форме. Коронавирус вносит элемент непредсказуемости в эту сферу, поэтому делать прогнозы пока нельзя. Хорошо, что каждый регион будет сам определять, как и где применять такое новое законодательство, исходя из развития ситуации», – отметил Григорьев.

В среду Совет Федерации рассмотрит законопроекты о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. В случае одобрения, россияне смогут голосовать как по почте, так и дистанционно. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе эти законопроекты утвердила Госдума. Кроме того, Дума одобрила закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах всех уровней в Москве в 2020-2021 годах.

Другой участник дискуссии, которую организовал во вторник НОМ, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов назвал возможность голосования по почте и по интернету «очень серьезным шагом вперед» в развитии электоральной системы России. Эти нововведения «создают возможности для расширения избирательных прав» граждан, поэтому не стоит «искать здесь какой-то подвох, как делают некоторые оппоненты власти».

Шаповалов предположил, что возможностью голосовать по почте воспользуются, прежде всего, те россияне, что «по той или иной причине в момент выборов оказался далеко от своего избирательного участка», – например, студенты или те, кто находится в командировке.

«Сдвоенная» реформа рассчитана на разные категории избирателей, добавил политолог. «Если электронное голосование в большей степени позволит привлечь молодежь и людей среднего возраста, которых не часто увидишь на избирательных участках, то голосование по почте охватит старшую часть электората, а также тех, у кого обычно нет доступа к интернету», – уверен Шаповалов.