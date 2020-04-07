Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тыс. человек

Общее число умерших от последствий заражения коронавирусом во Франции превысило 10 тыс. человек, сообщил генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон.

«С 1 марта зафиксированы 10 328 смертей среди зараженных коронавирусом», – сказал он, передает ТАСС.

По информации Саломона, около 30 тыс. человек в настоящий момент находятся в госпиталях.

«За последние 24 часа в больницы поступило 305 пациентов с симптомами коронавируса. Из общего числа госпитализированных около 7,1 тыс. человек находятся в реанимации, 104 из них - моложе 30 лет» – сообщил Саломон.

Напомним, также рекордный скачок смертей от коронавируса произошел в американском штате Нью-Йорк. Тем временем в Италии эксперты заявили о снижении количества заражений COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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