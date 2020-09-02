Эксперт: Развожаеву удалось найти решение застарелых проблем Севастополя

Благодаря организаторским качествам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, будет решены самые застарелые проблемы города – водоснабжение и канализация, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал итоги прошедшей в среду рабочей встречи Владимира Путина с Развожаевым.

«Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал президенту о важнейших проблемах города федерального значения. Это, с одной стороны, водоснабжение, а с другой – водоочистные сооружения. По итогам встречи Развожаев получил от главы государства обещание выделить федеральные средства на решение двух этих проблем», – отметил политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

В среду Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Севастополя в режиме видеоконференции. Путин пообещал Развожаеву поддержку в решении экологических проблем города и положительно оценил планы создать в бухте Балаклава яхтенную марину, отметив, что это «идеальное место для развития яхтенного туризма и вообще для туризма». «Но, конечно, если сброс неочищенных вод будет и дальше продолжаться, то ничего хорошего из этого не получится. Поэтому этот и другие вопросы подобного рода являются первостепенными», – сказал глава государства.

Президент поручит правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя. По оценке местных властей, на это потребуется 3 млрд 800 млн рублей. Дополнительное финансирование объектов в Севастополе составит почти 30 млрд рублей.

Глава государства оценил то, как севастопольский руководитель справляется с доставшейся ему застарелой проблемой водоснабжения города, отметил Минченко. Эксперт напомнил о масштабном проекте по перебросу вод из реки Коккозка и долгожданном ремонте устаревшей с советских времен водопроводной и канализационной систем. «Сброс продуктов жизнедеятельности в Черное море бьет по туристическому потенциалу Севастополя и перспективам использования яхтинга. Решая эту проблему, Развожаев показал себя опытным управленцем, который за короткое время смог достичь серьезных результатов», – подытожил Минченко.

Добавим, что президент также отметил хорошие темпы роста валового регионального продукт, объемов промышленного производства и розничной торговли. Путин также констатировал достаточно низкий уровень безработицы в городе.

«Важна высокая оценка президентом работы Михаила Развожаева на посту врио губернатора Севастополя. Добавлю, что благодаря лоббистским возможностям врио губернатора, уже сейчас ведется целый ряд проектов, причем с участием членов руководителей крупных государственных компаний, министров», – отметил Минченко.

Эксперт напомнил, что в севастопольские проекты наиболее активно вовлечены глава «Ростеха» Сергей Чемезов, министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин, «который много помогает с реконструкцией центра города».

Накануне эксперты оценили меры севастопольского руководства по модернизации промышленных предприятий города.