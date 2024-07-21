От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?19 комментариев
Подполье: Потери ВСУ в Крынках превысили пять тысяч человек
Потери Вооруженных сил Украины в Крынках Херсонской области превысили пять тысяч человек, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.
«Сначала мы их там били, как резиновых, а они сбрасывали трупы в подвалы частных домов. Но потом подвалов стало не хватать. Исходя из этого, можно предположить, что потери составили более пяти тысяч человек», – приводит ТАСС слова Лебедева.
Напомним ранее, пропавшими без вести в Крынках объявили почти 800 военных ВСУ.