Эксперты оценили модернизацию промпредприятий Севастополя

Правительство Севастополя вместе с Минпромторгом намерено модернизировать несколько промышленных предприятий региона и подготовить кадры для работы на них, соответствующее соглашение закллючили в ходе встречи глава ведомства Денис Мантуров и врио губернатора Михаил Развожаев.

Дополнительно они анонсировали новую программу льготных займов для расширения производств и реализации более крупных проектов. Эксперты аналитического центра «Юг» в статье на сайте организации отметили, что эти решения дадут новый толчок социально-экономическому развитию Севастополя.

Промышленные предприятия Севастополя получат возможность брать займы в сумме до 100 млн руб. на крупные проекты развития производства. Федеральное финансирование покроет до 90% займов. Кредиты под 1, 3 и 5% годовых будут выдаваться в рамках программ «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Производительность труда».

Это стало возможно благодаря договоренностям, достигнутым между врио губернатора Михаилом Развожаевым и главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Соглашение, позволяющее реализовать программу льготных займов, заключили недавно созданный севастопольский Фонд развития промышленности и Российский фонд технологического развития.

В ходе рабочей поездки министра в Севастополь стороны предметно обсудили развитие промышленности в регионе, посетили Севастопольский морской завод и производственно-техническую базу «Гранит» концерна «Алмаз-Антей», на площадке которой открылась выставка высокотехнологичных предприятий и технических вузов города.

«Мы обсудили вопросы, которые напрямую касаются развития экономики города, становления промышленного потенциала. Объединенная судостроительная компания завершает акционирование Севморзавода и 13-го завода – создает мощный судоремонтный, судостроительный кластер и будет инвестировать в программу развития. Было много беспокойства по судьбе вертолетного завода. Есть намерения и возможность его сохранить, перенести на новую промышленную площадку, сделать современным, актуальным, сохранить те компетенции, которые есть в Севастополе», – прокомментировал итоги встречи Развожаев.

Севастополь – это не только флот и туристы, город имеет производственные традиции, которые необходимо развивать, используя современные технологии, считает завсектором экономики регионов и местного самоуправления Института экономики РАН Александр Виленский. «Сегодня промышленность не такая, как была 50 лет назад. Она компактная, высокотехнологичная, автоматизированная, со спросом на квалифицированную рабочую силу. Все это нужно Севастополю, и глава города это понимает, – комментирует Виленский. – Туризм – отрасль сезонная, несмотря на то что пансионаты могут работать круглый год, их пиковая загрузка длится четыре месяца в году. А в регионе должно быть разнообразие рабочих мест в любое время года, и технологичная промышленность здесь – лучший вариант».

Изначально Севастополь развивался как база ВМФ, и вся городская промышленность была заточена на строительство и сервисное обслуживание флота, поясняет политолог, доцент кафедры истории и международных отношений севастопольского филиала МГУ Андрей Ставицкий. «Инфраструктура Севастополя сразу включала ремонтную систему, обслуживание артустановок и системы связи и так далее. В городе такие предприятия есть, и они функционируют. И если флот продолжит базироваться в Севастополе, то модернизация сервисной инфраструктуры необходима. Понятно, что что-то восстановить не получится, как, например, завод «Муссон». Но площади Севморзавода сохранились полностью, и, если сегодня власть им занялась, значит, предприятие продолжит работу. То же самое с артзаводом и другими: в них надо вкладывать», – говорит эксперт.

По мнению Александра Виленского, займы на условиях льготного процента помогут севастопольским предприятиям выйти на новые мощности. «Сумма займа кому-то может показаться небольшой, но бывает так, что именно 100 млн и не хватает для перехода на новый уровень. Новые технологии появляются постоянно, процессы совершенствуются, и помочь предприятиям справиться с модернизацией может только государство. Причем польза от такой помощи будет обоюдной», – говорит Виленский.

Инвестиции – одно из ключевых условий нормального развития предприятий, уверен Андрей Ставицкий: «Крайне редко бывает, когда даже при великолепных идеях без инвестиций что-либо поднималось. Они как кровь экономики региона. Без вложения денег не получить ни рабочих мест, ни нового оборудования. Заявленные суммы – это существенные деньги для севастопольских предприятий».

Вместе с тем эксперт отмечает, что, получив поддержку со стороны федцентра, Михаил Развожаев взваливает на себя и новую задачу: чтобы проекты развивались так, как предполагает программа, «нужен жесткий контроль за расходованием средств».

Не остался в стороне и вопрос подготовки высококвалифицированных кадров для модернизированных предприятий региона. По итогам визита Мантурова принято решение готовить на базе СевГУ инженеров – разработчиков отечественной микроэлектроники. Именно такие специалисты необходимы сегодня предприятиям интеллектуального приборостроения. Одно из них появится и в Севастополе. «У нас сейчас 10 ребят такую специальность получают. Минпромторг готов и здесь нас поддержать. По всей стране нужно 2 тыс. таких специалистов, и часть кадров может готовить Севастополь», – рассказал Развожаев, отметив, что потенциал СевГУ позволяет увеличить подготовку специалистов этого профиля в 10 раз.

Это не первый проект, который врио губернатора смог «завести» в Севастополь благодаря прямому взаимодействию с членами правительства России. Как ранее отмечал в разговоре с АЦ «Юг» политолог Евгений Минченко, Развожаев – «чрезвычайно сильный лоббист интересов региона в федцентре», который благодаря опыту работы в органах федеральной государственной власти и ОНФ имеет «обширный уровень связей и контактов», что позволяет ускорить решение многих вопросов и, «безусловно, идет на пользу Севастополю».