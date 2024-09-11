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Глава Минприроды сообщил об исчерпании легкодоступных месторождений в России
Глава Минприроды Козлов сообщил об исчерпании крупных и легкодоступных месторождений в России
Крупные и легкодоступные месторождения полезных ископаемых в России практически исчерпаны, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По словам Козлова, геологи вынуждены работать во все более труднодоступных районах на Дальнем Востоке и в Сибири, а также продвигаться глубже в Арктическом регионе, передает ТАСС.
При этом потенциал для новых открытий есть, подчеркнул министр. Он отметил, что на Дальнем Востоке и в Сибири изучено лишь 35% и 45% территорий соответственно. Дефицит геологического поиска может вызвать снижение добычи основных видов сырья, добавил Козлов. Он также подчеркнул, что почти все рентабельные запасы в России уже находятся под лицензиями.
Кроме того, глава Минприроды указал на необходимости снизить зависимость от импорта сырья. По его словам, Россия импортирует 17 видов сырья, хотя запасы десяти из них имеются внутри страны. Он признал развивать технологии переработки сырья, а также создавать необходимую инфраструктуру в районах новых месторождений.
Козлов также назвал ряд полезных ископаемых, запасы которых в России ограничены и требуют срочного наращивания геологоразведки. Среди них уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий.
Ранее советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник сообщил, что разработка Больше-Токмакского месторождения марганцевых руд в Запорожской области, по предварительным оценкам, позволит России полностью обеспечить себя этим стратегически важным сырьем.