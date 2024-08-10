С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.15 комментариев
Роснедра: Запорожская область способна закрыть потребности России в марганце
Разработка Больше-Токмакского месторождения марганцевых руд в Запорожской области, по предварительным оценкам, позволит России полностью обеспечить себя этим стратегически важным сырьем, сообщил советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник.
По словам Олейника, запасы марганцевой руды в этом месторождении оцениваются более чем в 1,7 млрд тонн, передает РИА «Новости».
В недрах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заключены также каменный уголь, запасы которого оцениваются в 35,5 млрд тонн, железные руды (3,5 млрд тонн), поваренная соль (17,2 млрд тонн), бентонит и каолин, сообщил представитель Роснедр.
Однако, по его словам, пока можно только говорить о разнообразии и значительности сырьевой базы новых регионов, а для качественной и количественной характеристики требуется проведение огромной работы по переоценке в соответствии с нормами, действующими в России.
В утвержденной правительством в конце июля стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2050 года говорится о необходимости завершить интеграцию в российскую экономику минерально-сырьевых комплексов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В июне ЕС запретил импорт гелия из России и экспорт в Россию марганцевых руд.