Роснедра: Запорожская область способна закрыть потребности России в марганце

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Олейника, запасы марганцевой руды в этом месторождении оцениваются более чем в 1,7 млрд тонн, передает РИА «Новости».

В недрах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заключены также каменный уголь, запасы которого оцениваются в 35,5 млрд тонн, железные руды (3,5 млрд тонн), поваренная соль (17,2 млрд тонн), бентонит и каолин, сообщил представитель Роснедр.

Однако, по его словам, пока можно только говорить о разнообразии и значительности сырьевой базы новых регионов, а для качественной и количественной характеристики требуется проведение огромной работы по переоценке в соответствии с нормами, действующими в России.

В утвержденной правительством в конце июля стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2050 года говорится о необходимости завершить интеграцию в российскую экономику минерально-сырьевых комплексов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В июне ЕС запретил импорт гелия из России и экспорт в Россию марганцевых руд.