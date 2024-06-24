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ЕС в новом пакете санкций запретил реэкспорт российского СПГ
ЕС включил в новый пакет санкций запрет на реэкспорт российского СПГ
Совет ЕС в новом 14-м пакете санкций против России запретил реэкспорт российского СПГ, инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ», следует из документа.
ЕС в рамках нового пакета санкций запретил инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ», передает ТАСС.
Уточняется, что запрещены услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС с целью транзита в третьи страны, но это не затрагивает импорт, только реэкспорт в третьи страны через ЕС.
Кроме того, вводятся ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к газовой системе.
Также в новом пакете санкций ЕС запретил импорт гелия из России и экспорт в Россию марганцевых руд, некоторых видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.
Ограничительные меры затронули 116 физических и юридических лиц, «ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимости Украины».
Также под санкции попали 61 фирма из России, Китая, ОАЭ, Турции, против которых введены ограничения на экспорт технологий двойного назначения.
Согласно 14-му пакету санкций, России запрещено продавать культурные и исторические ценности, «в которых можно заподозрить украинское происхождение» или «они были незаконно вывезены с Украины».
Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й пакет санкций против России.
Ранее сообщалось, что в новый пакет санкций включен запрет на частные перелеты россиян.