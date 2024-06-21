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    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

    5 комментариев
    21 июня 2024, 18:39 • Новости дня

    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян

    EUobserver: В 14-й пакет санкций ЕС вошел запрет на частные перелеты россиян

    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян
    @ Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз (ЕС) в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретит любые частные перелеты россиян, пишет EUobserver.

    По данным EUobserver, запрет подразумевает, что россияне не смогут совершать частные перелеты на деловые встречи или отдых в странах ЕС, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что запрет затронет любые перелеты, для которых российские юридические или физические лица могут сами определять место взлета и посадки.

    Накануне послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России.

    20 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирные переговоры с Украиной невозможны, пока Киев связывает их начало с выводом российских войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин допустил изменение предложений России по Украине.

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    21 июня 2024, 11:48 • Новости дня
    Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»

    Захарова посоветовала Кулебе поработать над причинами провала саммита по Украине в Швейцарии

    Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, украинскому министру иностранных дел надо было бы поработать над прежними, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее Дмитрий Кулеба допустил, что Россия сможет участвовать во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы.

    «Надо обладать большим талантом, чтобы при таких ресурсах и возможностях провалить конференцию, которую сами же и инициировали. И это, по сути, при неограниченном кредите со стороны Запада», – отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, Кулебе надо было бы поработать над прежними», – подчеркнула дипломат.

    Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в новом саммите по Украине. Он предложил обратиться к опыту переговоров по Черноморской зерновой инициативе. «Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией», – уточнил Кулеба.

    По его словам, Киев настроен на проведение следующего саммита в одной из стран Глобального Юга. «Рассматривается не только Саудовская Аравия. […] И здесь есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению», – добавил глава украинского МИД.

    Напомним, в минувшие выходные проходила конференция в швейцарском Бюргенштоке, которая, как писала газета ВЗГЛЯД, завершилась для ее организаторов провалом. Россию на саммит не пригласили. Изначально итоговый документ конференции поддержали 80 из 91 страны-участницы, однако позже стало известно, что Ирак и Иордания были добавлены в список по ошибке из-за «проблемы координации», а Руанда и вовсе отозвала свою подпись. Политолог Владимир Скачко объяснил причины такого решения. 

    Владимир Путин накануне заявил, что не имеет значения, где состоятся мирные переговоры России и Украины, но в любом случае российские предложения известны. « Мы-то за и никогда от этого не отказывались. Но не на основе каких-то эфемерных форм, а на основе тех договоренностей – я еще раз хочу это повторить, – которые были достигнуты в ходе непростых переговоров, почти полуторамесячных переговоров в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся, это не имеет значения», – цитирует президента сайт Кремля.

    По его словам, это может произойти «хоть завтра». Условия России по урегулированию конфликта будут меняться в зависимости от ситуации на фронте, предупредил российский лидер. «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, это никогда и не случится», – сказал президент.

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    21 июня 2024, 07:45 • Новости дня
    Российская система ПВО сбила за ночь 114 беспилотников ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ночью ликвидировала 114 украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила 70 дронов над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, 43 – над территорией Краснодарского края и один БПЛА был сбит над территорией Волгоградской области.

    Кроме того, морская авиация Черноморского флота в северо-западной части Черного моря ликвидировала шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

    Напомним, оперативный штаб сообщал, что несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадали четыре человека.

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    21 июня 2024, 09:38 • Новости дня
    Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского

    Спикер Госдумы Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского

    Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом и Евросоюз решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского в связи с тем, что вклад Запада в киевское правительство не оправдал вложений, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что одной из причин желания Запада убрать Зеленского является низкий уровень поддержки среди украинцев, ожидания США и ЕС не оправдались.

    Также Володин добавил, что рейтинг Зеленского в мае опустился до 17%, что произошло из-за планов снизить возраст мобилизации до 18 лет, экономических проблем и поражений на фронте. Третьей причиной является его официальная нелегитимность – срок его полномочий истек.

    Спикер Госдумы отметил, что еще одним фактором в избавлении от Зеленского являются неудачи киевского режима на поле боя, а поставки западного оружия не помогают.

    Кроме того, Володин заметил, что страна является банкротом – по итогам 2023 года госдолг Украины достиг 80% ВВП. На данный момент Киев не сумел договориться о реструктуризации долга в размере 20 млрд долларов.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что Запад планирует повесить на Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его. По мнению российского лидера, это может произойти в следующем году.

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    21 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Медведев: Решения Зеленского не имеют юридической силы

    Зампред Совбеза Медведев: Решения Зеленского не имеют юридической силы

    Медведев: Решения Зеленского не имеют юридической силы
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский и его пособники – преступники и самозванцы, их решения не имеют юридической силы, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем посте во «ВКонтакте» он отметил, что отношение к Зеленскому и его пособникам может быть одно – они являются преступниками, издаваемые ими законы не имеют юридической силы и не подлежат исполнению.

    Также Медведев добавил, что Зеленский продолжает изображать из себя президента, однако он не имеет никаких для этого оснований.

    Медведев обратил внимание, что Зеленский фактически лишил Раду статуса единственного законодательного органа, когда не подписал и не вернул на рассмотрение целый ряд законов.

    Ранее в Кремле сочли невозможным фиксировать договоренности с Зеленским.

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    21 июня 2024, 13:56 • Новости дня
    В Словакии возбудили уголовное дело за передачу Украине МиГ-29

    В Словакии возбудили уголовное дело против экс-премьера Хегера и экс-главы Минобороны Надя за передачу Украине МиГ-29

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны Словакии возбудило уголовное дело против бывшего премьер-министра Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя, которых подозревают в злоупотреблении полномочиями и нарушении служебных обязанностей при передаче Украине 13 истребителей МиГ-29 и оборудования для системы ПВО «Куб» в марте 2023 года.

    По словам госсекретаря Минобороны Словакии Игоря Мелихера, в ходе многомесячного аудита не было найдено ни одного документа, обосновывающего законность передачи военной техники Украине, передает ТАСС.

    Дальнейшее развитие событий по этому делу будет зависеть от результатов расследования.

    Решение о передаче МиГ-29 Украине было принято временным кабинетом Хегера и сразу же вызвало волну недовольства в словацком обществе.

    Ранее секретарь минобороны Словакии Игор Мелихер заявлял, что передача словацких МиГ-29 Украине в 2023 году была незаконной, будут приняты «юридические меры».

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    21 июня 2024, 13:41 • Новости дня
    Евросоюз утвердил дату начала переговоров с Украиной и Молдавией о членстве
    Евросоюз утвердил дату начала переговоров с Украиной и Молдавией о членстве
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Евросоюза утвердили на 25 июня начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в сообщество, сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

    Переговоры начнутся во вторник, 25 июня, в Люксембурге: в 15.30 по местному времени (16.30 по Москве) с Украиной, в 18.00 (19.00) – с Молдавией, передает ТАСС.

    Напомним, Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в сообщество.

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    21 июня 2024, 12:30 • Новости дня
    Сенатор: США дают Украине ложную надежду на членство в НАТО

    Сенатор Долгов: США игнорируют мнение Европы по вопросу членства Украины в НАТО

    Сенатор: США дают Украине ложную надежду на членство в НАТО
    @ Sebastian Gollnow/DPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обещая Украине членство в НАТО, США демонстрируют запредельное двуличие. Вступление этой страны в альянс не соответствует интересам Вашингтона, однако Белый дом пытается дать офису Зеленского ложную надежду, чтобы усилить его решимость в противостоянии с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе США заявили, что Украина станет членом НАТО.

    «США в очередной раз подтвердили наличие у них полного чувства вседозволенности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг четко сказал, что принятие Украины в альянс невозможно до тех пор, пока ВСУ якобы не одержат победу над Россией. Европейские лидеры занимают по этому вопросу относительно умеренную позицию», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Они понимают, что в случае полномасштабной войны с Россией, к которой может привести вовлечение Украины в западную систему безопасности, пострадают именно страны ЕС. Однако Штаты, чувствуя полную безнаказанность, не собираются считаться с мнением союзников. Они привыкли, что в НАТО может быть лишь один решающий голос – американский», – считает собеседник.

    «При этом Вашингтон демонстрирует запредельное двуличие. Членство Киева в альянсе невыгодно и самому Белому дому. Поэтому США ставят перед собой задачей дать руководству и населению Украины ложную надежду. Они как бы подбадривают офис Зеленского для продолжения ведения боевых действий. Говорят, что людям надо еще немного потерпеть ради якобы лучшего будущего», – добавляет он.

    «А сами в это же время потирают руки, понимая, что вступаться за мнимого партнера собственными силами не придется, поскольку пятая статья НАТО не может быть задействована в отношении Украины до тех пор, пока та не станет полноценным членом блока. На этом фоне мы можем лишь продолжать усилия по достижению целей СВО, наглядно доказывая ложность и несбыточность слов представителей США», – заключил Долгов.

    Ранее в Штатах заявили, что Украина станет членом НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер. Он отметил, что будущее этой страны будет связано с альянсом. «Мы дали это ясно понять», – заверил дипломат. Однако срок, который может потребоваться на вступление в блок, он не назвал.

    Любопытно, что до этого глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что НАТО не намерена идти на дальнейшее расширение «в ближайшем будущем». При этом он уточнил, что в мире всегда будут страны, желающие присоединиться к альянсу. Однако, по его мнению, члены объединения хотели бы увидеть «стабилизацию» внутренних процессов блока, связанных с интеграцией Финляндии и Швеции.

    В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно обозначил минимальное требование для вступления в блок Украины. Он подчеркнул, что стране необходимо «одержать победу» в конфликте с Россией. Без этого вопрос о членстве не может быть рассмотрен.

    Столтенберг также отметил, что члены объединения уже предоставили Украине 99% военной помощи. Тем не менее, по его словам, ВСУ все еще необходимы снаряды, поскольку «каждый день задержки отразится на поле боя».

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    21 июня 2024, 09:02 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Южной Кореи

    В МИД Южной Кореи вызвали посла России из-за договора Москвы с Пхеньяном

    Tекст: Александра Юдина

    В МИД Республики Корея был вызван посол России в Сеуле Георгий Зиновьев, сообщает агентство Ренхап.

    Послу выразили протест в связи с заключением Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи, передает ТАСС.

    В среду в ходе визита президента Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что южнокорейским властям не о чем переживать, российская помощь КНДР возможна лишь в случае агрессии.

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    21 июня 2024, 07:11 • Новости дня
    Система ПВО сбила четыре беспилотника над Севастополем

    Губернатор Развожаев: Система ПВО сбила четыре беспилотника над Севастополем

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО успешно отразила атаку четырех беспилотников над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ПВО сбила четыре украинских БПЛА. Падение обломков одного из них в районе Монастырского шоссе привело к возгоранию травы. Пострадавших в результате атаки нет.

    Развожаев добавил, что в городе объявлена воздушная тревога и призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

    Напомним, оперативный штаб сообщал, что несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадали четыре человека.

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    21 июня 2024, 11:08 • Новости дня
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 81%
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 81%
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 10 по 16 июня, составляет 81,2%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    На сайте ВЦИОМ указано, что на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,2% респондентов (минус 0,2 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,2 п. п. и составляет 78,9%.

    Деятельность российского правительства одобряют 55,2% опрошенных (плюс 2,0 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 54,6% респондентов (минус 0,1 п. п.). О доверии Мишустину заявили 63,7% опрошенных (минус 0,1 п. п.).

    Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6% (плюс 2,3 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 27,2% (минус 0,1 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 19,7% (минус 1,9 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,6% (минус 0,2 п. п.).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 40,6% (минус 0,8 п. п.), КПРФ – 9,7% (плюс 1,0 п. п.), ЛДПР – 9,0% (минус 0,4 п. п.), «Справедливой России – За правду» – 3,4% (минус 0,2 п. п.), «Новых людей» – 6,1% (минус 0,4 п. п.).

    Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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    21 июня 2024, 14:24 • Новости дня
    Песков: Отказ Кишинева от взаимодействия с Москвой не нравится многим в Молдавии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие жители Молдавии не одобряют позицию Кишинева относительно политики в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, многие в Молдавии считают, что страна должна развиваться во всех направлениях и ее будущие интересы не могут быть связаны исключительно с Евросоюзом, передает ТАСС.

    При этом Кишинев отказывается от взаимодействия с Россией и интеграционных процессов на пространстве бывшего Советского Союза, заявил представитель Кремля.

    «Мы видим, что эта тенденция не нравится большой части населения Молдавии. Но это внутримолдавские дела, мы внимательно за ними наблюдаем», – сказал он.

    В пятницу Евросоюз утвердил дату начала переговоров с Украиной и Молдавией о членстве.

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    21 июня 2024, 17:20 • Новости дня
    ЕС назначил дату обсуждения возможных санкций против Грузии

    Euractiv: ЕС может ввести санкции против руководства Грузии за закон об иноагентах

    Tекст: Вера Басилая

    Главы МИД стран Евросоюза в понедельник 24 июня намерены обсудить возможные ограничения против руководства Грузии, а также заморозить финансирование проектов в связи с принятием закона об иноагентах, сообщил портал Euractiv.

    В документе, на который ссылается портал, говорится, что ЕС может приостановить двусторонние визиты на высоком уровне, встречи и мероприятия в рамках соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией, заморозить обсуждения, переговоры и подписание двусторонних соглашений, передает ТАСС.

    Кроме того, ЕС не исключает, что будут введены санкции против руководства Грузии, а также будет рассмотрена возможность о приостановке финансирования приносящих пользу грузинским властям проектов и обсуждение любой финансовой помощи ЕС.

    Ранее стало известно, что вступление Грузии в ЕС заморожено из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».

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    21 июня 2024, 12:02 • Новости дня
    Лавров: Самую реалистичную основу для урегулирования на Украине озвучил Путин

    Глава МИД Лавров: Самую реалистичную основу для урегулирования на Украине озвучил Путин

    Tекст: Александра Юдина

    Самая реалистичная основа для урегулирования на Украине была озвучена президентом России Владимиром Путиным, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, Путин предлагал самую реалистичную основу для украинского урегулирования, передает ТАСС.

    Также Лавров добавил, что не следит за заявлениями Киева по поводу следующей «мирной» конференции из-за того, что в заявлениях украинского МИД много разных угроз и требований.

    Кроме того, министр подчеркнул, что развязанный Западом конфликт на представляет серьезную угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    В этой связи, по его словам, страны-участницы организации будут работать над формированием евразийской архитектуры безопасности вместо схем евроатлантического измерения.

    На прошлой неделе Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

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    21 июня 2024, 12:10 • Новости дня
    Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

    Президент Молдавии Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению к Евросоюзу, они пройдут в Люксембурге 25 июня, сообщили в пресс-службе молдавского президента.

    Санду назначила вице-премьера по вопросам европейской интеграции Кристину Герасимов главным переговорщиком от Молдавии на переговорах по вступлению страны в Евросоюз, передает ТАСС.

    Ранее европейское издание газеты Politico писало о намерении Евросоюза с 25 июня начать официальные переговоры о приеме в свой состав Молдавии и Украины.

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