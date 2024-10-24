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Ученый сообщил о возможных новых месторождениях нефти и газа в Сибири
Перспективные нефтегазовые месторождения могут появиться в Красноярском крае и Якутии
В Красноярском крае и Якутии могут быть найдены новые месторождения нефти и газа. Ученые института нефти и газа провели геологические исследования и выявили перспективные зоны для разработки.
Как передает ТАСС, ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН провели исследования на территории Сибирской платформы и выявили перспективные зоны для обнаружения новых месторождений нефти и газа.
По словам заведующего лабораторией геологии нефти и газа Игоря Губина, эти территории расположены в узкой полосе, протягивающейся от озера Хантайского в Красноярском крае до якутской реки Алдан.
Губин отметил, что перспективная территория охватывает земли Эвенкийского района Красноярского края и центральные районы Республики Саха (Якутия), расположенные севернее течения реки Нижней Тунгуски, пересекающие реки Вилюй и Лену. Ближайшие населенные пункты включают Игарку, Чиринду, Удачный, Вилюйск, Якутск и Хандыгу.
«Территория, как предполагается, богата углеводородами, включая нефть и газ», – заявил Губин.
Исследования под руководством академика Алексея Конторовича подтвердили наличие углеводородных пород в кембрийской куонамской формации на севере Восточной Сибири. Губин рассказал, что ученые использовали комплексный анализ материалов региональных геофизических работ для уточнения строения осадочного разреза.
По словам Губина, хотя часть перспективной территории не изучена, ученые уверены, что в ближайшем будущем кембрийский интервал разреза вызовет интерес у недропользователей. Исследования осложняются слабо развитой инфраструктурой и суровым климатом, но ученые продолжают работы на перспективных участках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что крупные и легкодоступные месторождения полезных ископаемых в России практически исчерпаны, и геологи вынуждены работать в труднодоступных районах на Дальнем Востоке и в Сибири, а также продвигаться глубже в Арктическом регионе.
При этом президент России Владимир Путин заявил, что современная энергетика является основой для роста экономики и повышения благополучия граждан.
В то же время, в Якутии проект атомных станций малой мощности, реализуемый Росатомом, помогает региону решать экономические проблемы без ущерба для экологии, заявил глава республики Айсен Николаев.