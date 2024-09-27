Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Глава Якутии назвал малые АЭС спасением для региона и будущим развития
Проект атомных станции малой мощности, который реализуется Росатомом на территории республики Саха, помогает субъекту эффективно решать экономические проблемы без ущерба для экологии, заявил глава Якутии Айсен Николаев, выступая на сессии «Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего» в рамках Российской энергетической недели.
В республике очень большое количество труднодоступных населенных пунктов, в том числе на северных территориях со сложнейшей системой доставки дизельного топлива: «В этом году мы завозим топливо, которое будем использовать зиму 2026-2027 годов – вот на такой период вперед мы должны создавать запасы», – отметил глава республики.
«Для дальнейшего развития региона нужна надежная, четкая система электроснабжения. И с этой точки зрения проект атомных станции малой мощности – для нас это спасение. Спасение и возможность развиваться. Сейчас мы с Росатом реализуем проект первой в мире наземной атомной станции малой мощности: будет два реактора по 55 МВт – в поселке Усть-Кульга такая атомная станция строится – она будет предназначена для энергоснабжения крупнейшего золоторудного месторождения Кучюс, других месторождений и энергоснабжения арктических поселков. Это дает нам возможность отодвинуть горизонты экономического планирования уже не на десятки, а на сотни лет», – считает Николаев.
Первую в мире наземную АСММ в Якутии планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. На станцию установят ледокольный реактор РИТМ-200Н, оснащенный комбинацией экологически ориентированных технологий: активных и пассивных систем безопасности. По данным Генсхемы, до 2042 года объекты атомной генерации заработают еще в семи новых субъектах России. А Якутия расположится в авангарде федеральной программы по адаптации безопасных технологий атома.
АЭС малой мощности стали логическим продолжением концепций доступности и экологической безопасности атомной энергии, отраженных в энергетической стратегии России до 2030 года. Для Якутии АСММ – это не только новые источники местной генерации, но и стимул экономического и индустриального роста. В свою очередь, доступная энергия – драйвер для развития местного бизнеса, промышленности, социальных институтов.