Фигурант дела о теракте на Крымском мосту задолжал более 470 тыс. рублей

Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину

Военный эксперт Леонков: В ВСУ могут появиться крупные соединения из иностранных военных

Tекст: Анастасия Куликова

«Страны Запада и Украина продолжают разыгрывать северокорейскую карту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал, что этот сюжет получил «новое дыхание» после того, как Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном. «Дело дошло до того, что в Совбезе ООН звучит откровенная ложь, будто Россия слаба и без КНДР не может сделать ни шага», – возмутился собеседник.

Однако на фоне «истерики» Запада выделяется заявление главы Пентагона о возможной отправке военных на Украину другими странами в ответ на действия КНДР, обратил внимание эксперт. Он напомнил, что наемники воюют на стороне украинской армии уже давно. Однако, как считает спикер, сейчас речь может идти о появлении в составе ВСУ крупных соединений из легионеров под командованием иностранных офицеров.

«Важно понимать, что во время боевых действий практически полностью было выбито среднее командное звено противника – это младшие офицеры и сержантский состав. Восполнить эти потери, просто рекрутируя всех подряд и назначая командиром кого попало, – плохая практика. На поле боя она ведет к тому, что любое подразделение, сформированное по такому принципу, обречено на уничтожение», – уточнил спикер.

На помощь отправят иностранных специалистов. Причем Вашингтоном заготовлено и объяснение их присутствия в рядах ВСУ – это якобы ответ на действия КНДР. По мнению военного эксперта, в состав соединений из легионеров могут входить представители бандформирований из Колумбии, боевики из террористических группировок, в том числе ближневосточных и африканских. Кроме того, речь может идти о военных из Южной Кореи, Японии и, возможно, Филиппин – на эти страны, как отмечает собеседник, Вашингтон может надавить.

Что касается войск НАТО, то они вряд ли официально вступят в украинский конфликт. Но у них есть лазейка. «Кадровые офицеры стран Североатлантического альянса чудесным образом всегда оказываются в запасе аккурат накануне поездки на Украину», – заметил Леонков. На этом фоне он напомнил о недавней вылазке в Брянскую область украинской диверсионной группы, в составе которой был в том числе американский военный с большим боевым опытом.

Собеседник не исключает, что среди задач соединения будет как раз проведение диверсионных операций. «Их могут также задействовать для обслуживания и эксплуатации дорогостоящей и сложной военной техники, которая поставлялась на Украину. Я имею в виду комплексы противовоздушной обороны, станции контрбатарейной борьбы, комплексы РЭБ и так далее», – добавил эксперт.

На поле боя – по сравнению с насильно мобилизованными украинцами – соединения из легионеров будут эффективнее, отметил спикер. «Но нужно понимать: на Украину не захотят ехать серьезные военные из стран НАТО. Они понимают, что такое боевые действия, а украинский конфликт – вовсе не сафари. К тому же события в Курской области показывают, что те, кто все же вступил в ряды ВСУ, оказались не такими уж суперспециалистами, какими их представляла украинская пропаганда», – заключил Леонков.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад разыгрывает спектакль, говоря о переброске на украинский фронт военнослужащих Северной Кореи, и таким образом пытается оправдать военное присутствие НАТО на Украине. Дипломат подчеркнул, что сейчас невозможно скрыть появление специалистов стран Североатлантического альянса в зоне конфликта.

«Иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», – сказал российский постпред на заседания Совбеза. Небензя также обратился к своему американскому коллеге при организации с вопросом, почему помогать Украине можно, а России – нет. Дипломат в этой связи отметил, что Вашингтон пытается навязать мировому сообществу «гнилую логику» о недопустимости поддержки Москвы.

Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

На фоне слухов о якобы участии северокорейских военнослужащих в украинском конфликте США не исключили отправки другими странами военных на Украину. Журналисты спросили главу Пентагона Ллойда Остина, могут ли третьи страны отправить своих военных на поддержку Украины. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», – ответил он.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте ранее утверждал, что Северная Корея отправила военнослужащих в Курскую область. Пентагон оценивал численность якобы переброшенных в Россию северокорейских солдат в 10 тысяч.

Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

Владимир Путин, комментируя сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, напомнил о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном и ст. 4. «Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело в рамках этой статьи», – подчеркнул президент.