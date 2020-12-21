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21 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 13:12  |  vz.ru
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Чем ошибка Британии с мутацией COVID-19 грозит России

Британия потеряла контроль над мутацией коронавируса Frank Augstein/АР/ТАСС
Правительство Британии призналось в потере контроля над новым вариантом COVID-19. Как заявляют в Лондоне, мутация коронавируса стала причиной 60% новых случаев заражения граждан. Из-за этого власти страны вводят жесткий локдаун, а более 20 государств мира приостановили авиасообщение с Британией. Действительно ли очередная мутация коронавируса столь заразна и чем она опасна для россиян? Подробности...
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    Чем ошибка Британии с мутацией COVID-19 грозит России

    Британия потеряла контроль над мутацией коронавируса    21 декабря 2020, 12:44
    Фото: Frank Augstein/АР/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая, Наталья Макарова

    Правительство Британии призналось в потере контроля над новым вариантом COVID-19. Как заявляют в Лондоне, мутация коронавируса стала причиной 60% новых случаев заражения граждан. Из-за этого власти страны вводят жесткий локдаун, а более 20 государств мира приостановили авиасообщение с Британией. Действительно ли очередная мутация коронавируса столь заразна и чем она опасна для россиян?

    В понедельник министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым, более заразным вариантом коронавируса «вышла из-под контроля» властей. «Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений», – сказал чиновник.

    Министр добавил, что, хотя все с нетерпением ждут Рождества, более заразный вариант COVID-19 распространяется слишком стремительно, поэтому правительству пришлось действовать решительно. Хэнкок предположил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев – до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.

    Днем ранее премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении новых максимальных ограничений четвертого уровня. В частности, жителям Лондона и юго-восточного региона Англии запретили собираться вместе на Рождество. Также вновь приостановят работу непродовольственные магазины, спортивные залы, парикмахерские и ряд других предприятий сферы услуг. В других районах Англии, где уровень распространения COVID-19 ниже, жителям запрещается посещать районы с четвертым уровнем опасности, а празднование Рождества разрешат в составе двух семей, а не трех, как говорилось ранее.  

    После сообщений о массовом распространении мутировавшего коронавируса Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия, Швеция, Эстония, Израиль и ряд других стран объявили о закрытии границ с Великобританией. В России такое решение пока не принято. 

    Еще в сентябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Британии выявили новый штамм коронавируса – VUI-202012/01. В ноябре он стал причиной 28% всех случаев заражения коронавирусом в Лондоне, а в декабре эта цифра достигла уже 60%. Он может быть на 70% заразнее известного ученым варианта, сказал Борис Джонсон, добавив, что это предварительная информация, и новый вариант вируса еще исследуется. При этом советники британского правительства по борьбе с пандемией говорят, что нет никаких указаний на то, что новый штамм приведет к повышению уровня смертности от COVID-19 или как-то повлияет на процесс вакцинации.

    Стремительное распространение нового типа COVID-19 связано с его умением быстро вытеснять другие штаммы этого же вируса. Мутации вируса происходят в особенно важных его частях, а некоторые из этих мутаций уже продемонстрировали в лабораторных условиях повышенную способность вируса проникать в клетки.

    Новая мутация COVID-19 уже не первая с момента его появления в декабре 2019 года. Мутировавший штамм D614G возник в Европе в феврале, став главенствующим во всех странах мира. Другой, A222V, распространился по всей Европе вместе с перелетами отдыхавших этим летом в Испании, напоминает Би-би-си.

    Как заявляет глава отдела эпидемиологической статистики Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци, мутации коронавируса нового типа в долгосрочной перспективе ведут к его ослаблению. Только в Италии зарегистрированы 13 мутаций коронавируса, которые могут вести к увеличению его заразности, но не влияют на патогенность. Вирус пытается обмануть антитела, приспосабливаясь к организму, но чем больше он мутирует и приспосабливается, тем больше теряет свою силу и в итоге исчезает, объяснил ученый.

    Откуда появился новый штамм, пока неизвестно: он либо возник у пациента с ослабленной иммунной системой в Великобритании, либо был завезен из другой страны, где за мутациями коронавируса особенно не следят. В настоящий момент он обнаруживается по всему Соединенному Королевству (за исключением Северной Ирландии), с концентрацией в Лондоне, а также в графствах на юге и востоке Англии. В Дании, Австралии и Нидерландах также зафиксировано несколько случаев этого штамма.

    Ученые отмечают, что вакцина против коронавируса не станет менее эффективной в борьбе с его новым штаммом. Все три ведущих мировых препарата (американские Pfizer и Moderna, российский «Спутник V») вызывают иммунный ответ организма на существующий спайк-белок коронавируса. Они настраивают иммунную систему на то, чтобы она атаковала различные составляющие вируса, а это значит, что вакцины по-прежнему будут эффективны, даже несмотря на мутировавшую часть шипа.

    Однако если Британия «прозевает» еще ряд мутаций, тогда надо будет волноваться, считают ученые Кембриджского университета.

    «Эпидемия коронавируса в Британии совпала с переговорным процессом по Brexit», – отметила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина. По ее словам, именно это стало основной причиной неготовности страны к новым вызовам.

    «Власти думали о границах, о таможенном соглашении, о рыбных квотах, о финансовых игроках, а о медицине подумали в последнюю очередь. Большие денежные резервы ушли в другие сферы, а коронавирус, который грянул как гром среди ясного неба, потребовал серьезных финансовых затрат. Но бюджет Британии на это не был рассчитан», – пояснила собеседница.

    Эксперт подчеркнула, что для британских властей COVID-19 стал условием, на которое можно скинуть все просчеты по Brexit. При этом Еремина рассказала, что проблемы с медициной характерны для британцев и тянутся довольно долго.

    «Ранее были попытки частично приватизировать эту сферу. Сама система здравоохранения Великобритании вызывает массу нареканий, в том числе с точки зрения финансирования. Частный сектор может оказывать высокотехнологичную помощь, но он недоступен финансово. А возможность получать стабильную помощь ограничена технологическими возможностями и количеством врачей. В отдаленных регионах и вовсе никогда не было доступных больниц», – сказала эксперт.

    В свою очередь доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский считает, что «если этот штамм так сильно заразен, то несмотря на все препоны, которые сейчас существуют в путешествиях, из Великобритании он может попасть к нам». Сейчас даже Шотландия отгораживается от островной Англии», – заявил вирусолог порталу Ura.ru.

    Аграновский указал, что России, возможно, «стоило бы отгородиться» от Великобритании на время. Также он добавил, что вирус, скорее всего, не меняет эпитопы (часть макромолекулы антигена) в белке шипа, которые являются мишенью для антител, поэтому имеющиеся вакцины будут эффективны и против него.

    Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен: «Нового штамма коронавируса нет. Есть старый штамм COVID-19, но он мутировал. По тем данным, которые сегодня есть, новый подтип коронавируса стал более контагиозен (заразителен – прим. ВЗГЛЯД). Но его способности вызывать болезнь остались примерно на том же уровне. Все нормально». По его словам, россиянам в складывающейся ситуации следует «максимально включиться в вакцинацию».

    «Нам надо уходить от разговоров о локдаунах и размышлений на тему «когда же все закончится?» к массовой вакцинации. Сейчас это главное, что нужно делать. В остальном пока ничего принципиально не меняется»,

    – сказал Онищенко.

    О том, что новые штаммы коронавируса не должны вызывать беспокойство, также заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Он добавил, что в свойстве нового штамма распространяться быстрее предыдущих нет ничего удивительного.

    «Очевидно, что проходя через массы людей и их иммунную систему, через зарождающийся коллективный иммунитет, вирус будет мутировать и дальше. При этом он набирает скорость, но теряет силу», – убежден Мясников. Также медик указал на бессмысленность закрытия границ с Великобританией. По его информации, мутация, скорее всего, уже вышла за пределы страны.

    В то же время представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призвала страны оценить риск завоза нового штамма COVID-19, но при этом отметила: решение об авиасообщении или режимах на границах государства принимают индивидуально. Вуйнович добавила, что доказательств влияния нового штамма коронавируса на смертность нет.

    В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе». «Действительно, вирус SARS-CoV-2 изменяется со временем, но скорость мутации не столь велика, как у вирусов гриппа. Три мутации на 30 тысяч пар оснований за один репликативный цикл – это немного», – считает Зверев.

    По его словам, пока нет никаких оснований считать, что в Великобритании объявился какой-то новый вариант коронавируса, поскольку он не вытеснил старый. «Также мы не можем считать, что существенным образом изменился характер вируса – его способность передаваться, присоединяться к каким-то другим рецепторам, его «инфекционность» или течение заболевания. Отсюда нельзя вывести, что нужны другие лекарства или что созданные вакцины теряют действенность», – резюмировал Зверев.

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