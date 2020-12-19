Британия ввела жесткие ограничения по коронавирусу

Правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения коронавируса. Самый высокий, четвертый, уровень ограничений вводится в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Британцам запрещается встречаться с другими семьями в Рождество, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские, передает РИА «Новости».

Жителям, проживающим в районах с более низким уровнем ограничений, запрещается посещать районы с четвертым уровнем. Кроме того, праздновать Рождество они смогут только в компании двух семей, а не трех, как было оговорено ранее, отмечается в сообщении. Ограничения продлятся минимум две недели.

«Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну», – отметил Джонсон, добавив, что принимал решение «с тяжелым сердцем».

В сентябре премьер Великобритании сообщил, что в Соединенном Королевстве началась вторая волна пандемии. В конце октября Джонсон объявил о введении в Великобритании общенационального карантина. Он отметил, что «вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий научных советников». С 3 декабря локдаун в Англии решили заменить новой трехуровневой системой ограничений.

Ранее в Великобритании выявили случаи заболевания новой мутацией коронавируса, которая имеет свойство распространяться с более высокой скоростью, чем уже известные типы вируса.