Локдаун в Англии заменят новой системой ограничений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что на смену введенному из-за пандемии коронавируса локдауну 3 декабря в Англии придет ужесточенная трехуровневая система местных ограничений.

«Локдаун закончится 2 декабря и продлен не будет. Люди смогут встречаться на улице, не собираясь более чем по шесть человек. Откроются непродовольственные магазины, спортзалы, спортцентры и парикмахерские», – передает РИА «Новости» его слова.

Он пояснил, что зима и так является периодом пика вирусных заболеваний, а уровень распространения COVID-19 остается очень высоким. «Наш план рассчитан на то, чтобы безопасно дотянуть до весны», – добавил Джонсон и подчеркнул, что «ограничение на работу пабов и ресторанов до 10 вечера, которое существовало до начала локдауна, будет снято».

По его словам, максимальный, третий, уровень будет во многом похож на нынешний локдаун: будут закрыты непродовольственные магазины, гостиницы и спортзалы, людям будет предписано по возможности работать из дома. «Больше районов чем раньше перейдут на максимальный уровень ограничений», – предупредил премьер.

Джонсон сообщил, что уточнит, какой регион попадет на какой уровень ограничений в четверг. Премьер рассказал, что на Рождество планируется смягчить ограничения, но «привычным» празднования главного праздника года не будут. Решение касательно планов на Рождество будет принято позднее, после согласования с властями Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Ранее сообщалось, что самый высокий за последние десять лет показатель смертности в период с января по октябрь зафиксирован в Англии в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Премьер Британии Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер с 5 ноября по 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. В свою очередь эксперт, член совета по науке при правительстве Эндрю Хайвард заявил, что власти Великобритании в связи с распространением COVID-19 должны были ввести карантин гораздо раньше, задержка может привести к тысячным смертям.