Власти Британии раскритиковали за промедление с карантином

Власти Великобритании в связи с распространением COVID-19 должны были ввести карантин гораздо раньше, задержка может привести к тысячным смертям, считает эксперт, член совета по науке при правительстве Эндрю Хайвард.

«Мы не можем повернуть время вспять. Но, я думаю, если бы тогда ввели двухнедельный карантин для того, чтобы прервать цепочку заражений, мы определенно сохранили бы тысячи жизней. И мы причинили бы существенно меньший вред нашей экономике, чем нанесет предложенный четырехнедельный локдаун», – сказал профессор-эпидемиолог Хайвард, являющиеся специалистом по инфекционным заболеваниям в лондонском университете University College, передает РИА «Новости».

По мнению эпидемиолога, путь, который, несмотря на рекомендации научного совета, выбрало правительство – постепенно вводить слабые ограничения вместо локдауна – опасен.

«Необходимы ранние и быстрые действия. Просто сидеть и смотреть, сработают ли слабые меры, опасно. Я считаю, что страны, такие как наша, утратили контроль над коронавирусом и столкнутся с самым высоким уровнем смертей, что окажет сильнейшее влияние на экономику. Я думаю, что мы недооценили COVID-19 и делали всего мало и слишком поздно, чтобы спасти жизни и уровень жизни», – сказал Хайвард.

В свою очередь премьер Британии Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что по-прежнему уверен в том, что принял решение о карантине вовремя, а не с опозданием. По его словам, в стране была введена шкала региональных ограничений при меньшем, чем во Франции, количестве заражений.

Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер в Британии с 5 ноября по 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну.