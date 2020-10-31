Власти Британии введут общенациональный карантин на месяц

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31 октября, суббота  |  Последнее обновление — 23:17  |  vz.ru
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Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
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Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Чужая псевдо-война в Европе

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия – это, в конечном итоге, не Европа. И европейские проблемы волнуют нас только в той степени, ослабят они или усилят тех, кто стоял за расширением НАТО и кровопролитным кризисом в братской Украине. Подробности...
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Эрдоган хочет отжать у России среднеазиатский кошелек

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция предлагает России создать междусобойчик по решению карабахского вопроса. Кремль пока отказывается – поскольку понимает, чего именно хочет добиться Эрдоган таким предложением. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как разлюбить коммунистических чикатил

Дмитрий Ольшанский, публицист
В конце двадцатого века Россия оказалась единственным освобожденным от коммунизма государством бывшего СССР и восточного блока, где на смену прежнему строю пришло... ничего. Подробности...
Обсуждение: 115 комментариев
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Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Власти Британии введут общенациональный карантин на месяц

       31 октября 2020, 22:57
    Фото: facebook.com/borisjohnson/photos
    Текст: Александра Юдина

    Правительство Великобритании вводит карантин в Англии с 5 ноября до 2 декабря из-за стремительного роста количества заражений коронавирусом, объявил британский премьер Борис Джонсон.

    «Вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий наших научных советников. Растет заражаемость, смертность. Он может распространяться еще быстрее, если мы не примем меры. Чем это грозит? При перегрузке системы здравоохранения врачи и медсестры будут вынуждены решать, кого спасать, а кого нет, кому давать кислород, а кому нет... Сейчас настало время принять меры», – передает РИА «Новости» его слова.

    Джонсон добавил, что принимаемые меры в целом аналогичны тем, что вводились весной, за исключением того, что образовательным учреждениям закрываться не придется. Так, согласно решению правительства, все пабы, бары, организации сферы гостеприимства и развлечений, а также рестораны будут закрыты. Работать они смогут только на продажу еды и напитков на вынос или с доставкой. Все непродовольственные магазины и те, что торгуют не жизненно важными товарами, будут закрыты. Однако супермаркетам не придется разделять и закрывать секции с непродовольственными товарами.

    Власти уточнили, что жителям Англии будет настоятельно рекомендовано оставаться дома и работать из дома. Запрещаются любые встречи людей внутри помещений. Исключение будет сделано для детских садов, школ, университетов и служб социальной помощи. Оставаться на ночь в домах у других людей англичане смогут, только если это необходимо по работе.

    Также будут запрещены любые заграничные поездки, за исключением совершаемых по служебной необходимости. Передвигаться внутри страны также не рекомендуется.

    Кроме того, разрешено работать промышленному производству, строительной сфере и судам. Школы и университеты будут функционировать по обычному графику с соблюдением мер безопасности. Гражданам рекомендовано работать из дома, отказаться от любых поездок, не пользоваться общественным транспортом.

    При этом правительство Англии не запрещает, а напротив, поощряет прогулки индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. Храмы будут открыты только для частных и одиночных молитв, службы проводиться не будут.

    «Мы не собираемся вводить полный локдаун, как это было в марте и апреле, новые меры менее прямолинейны, в них меньше ограничений... Но я боюсь, что с четверга наш главный лозунг будет прежним: «Останьтесь дома, защитите NHS (национальная система здравоохранения), спасите жизни». Я боюсь, все магазины, не торгующие товарами жизненной необходимости, объекты развлечений и отдыха будут закрыты. Сервисы типа click and collect, а также магазины с товарами жизненной необходимости, продолжат работу», – добавил премьер.

    Как рассказал главный советник правительства по науке, согласно прогнозам, Британию ожидает всплеск заражений и смертей, которые в несколько раз превысят весенний пик.

    «Ни один премьер-министр не может игнорировать представленные данные. Еще две недели назад я говорил вам, что мы принимаем меры по необходимости. Мы продолжаем практиковать прагматичный подход и действуем в зависимости от ситуации. Я хотел бы поблагодарить миллионы людей, кто соблюдает рекомендации и живет в условиях ограничений», – сказал Джонсон.

    Уточняется, что полный свод правил правительство опубликует во вторник, в среду, как ожидается, его утвердит парламент, и с полуночи четверга новые меры вступят в силу на всей территории Англии. После 2 декабря правительство проанализирует эффективность данных мер и, вероятно, смягчит ограничения в ряде регионов до третьего или второго уровня, если количество заражений в них снизится.

    Объявление об ужесточении карантина было сделано из-за утечек информации в СМИ. Премьер распорядился провести расследование обстоятельств утечки и перенес свое выступление на вечер субботы.

    Ранее жесткий карантин ввела Бельгия: в стране закрываются магазины, кроме продуктовых, школьные каникулы продлеваются до середины ноября. Все неосновные магазины закрываются, за исключением тех, которые имеют службы доставки, должны прекратить работу парикмахерские, школьные каникулы продлеваются до 16 ноября, удаленная работа отныне обязательна везде, где это возможно. В закрытых помещениях разрешается принимать не более одного гостя на семью, на открытом воздухе – не более четырех человек, на похоронах допускается присутствие не более 15 человек.


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