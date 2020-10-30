Бельгия ввела жесткий карантин

Бельгия повторно вводит жесткий карантин: в стране закрываются магазины, кроме продуктовых, школьные каникулы продлеваются до середины ноября, сообщил премьер-министр королевства Александер Де Кроо по итогам очередного заседания Координационного комитета по борьбе с пандемией.

«После длительных консультаций с научными кругами комитет принял решение об ужесточении карантина. Все неосновные магазины закрываются, за исключением тех, которые имеют службы доставки, должны прекратить работу парикмахерские, школьные каникулы продлеваются до 16 ноября, удаленная работа отныне обязательна везде, где это возможно. В закрытых помещениях разрешается принимать не более одного гостя на семью, на открытом воздухе – не более четырех человек, на похоронах допускается присутствие не более 15 человек. Трансграничные поездки настоятельно не рекомендуются», – передает ТАСС его слова.

Уточняется, что Бельгия ввела почти такой же жесткий карантин, какой действовал в марте и апреле этого года.

Ранее сообщалось, что Бельгия начала отправлять пациентов с подтвержденной коронравирусной инфекцией COVID-19 в Германию из-за того, что больницы страны оказались переполнены.

Тем временем во Франции ввели обязательное ношение масок для детей с шести лет, а также комендантский час.