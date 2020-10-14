Во Франции из-за коронавируса ввели комендантский час

В столичном регионе Франции вводится комендантский час с 21.00 до 06.00 по местному времени (с 22.00 до 07.00 мск) с 17 октября минимум на четыре недели, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Французский лидер заявил о второй волне коронавируса в стране. Он заявил, что ситуация вызывает беспокойство. «Да, то, что мы называем комендантским часом, является адекватной мерой», – приводит его слова РИА «Новости».

Он уточнил, что комендантский час будет действовать в регионе Иль-де-Франс, а также Лилле, Гренобле, Лион, Марсель, Руан, Сент-Этьен, Монпелье, Тулузе.

Макрон подтвердил, что в зонах действия комендантского часа с 21.00 будут закрыты все рестораны и театры.

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Эпидемическая ситуация во Франции ухудшается с августа. В субботу, 10 октября, во Франции был установлен рекордный прирост случаев заболевания коронавирусом – более 26 тыс. за сутки.