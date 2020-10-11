Во Франции выявлено рекордное число случаев коронавируса

Во Франции за сутки выявлено 26896 новых случаев коронавирусной пневмонии, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения. В Великобритании за сутки выявлено почти 15,1 тыс. новых случаев инфицирования, свидетельствуют данные властей Соединенного Королевства.

Показатель положительных результатов тестов на коронавирус в субботу достиг 11% против 7-8% неделей ранее. В пятницу суточный показатель выявленных случаев коронавируса также стал рекордным и превысил 20,3 тыс. человек. При этом в период действия карантина весной-летом этого года суточный показатель выявленных случаев коронавируса во Франции в пиках не превышал 8 тыс. человек. Общее число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 718873 человек. За минувшие семь дней в стране госпитализировали 4999 человек, из них 928 помещены в реанимацию, передает ТАСС.

За период с вечера пятницы до вечера субботы во Франции умерли 54 пациента с положительным результатом теста на коронавирус. Всего за время эпидемии во Франции умерли 32684 пациента, из них в больницах скончались 21852 человека. В стране выявлено 1446 очагов распространения заболевания, из которых 282 – в домах престарелых. За сутки удалось обнаружить 99 новых очагов вируса. Зонами различного уровня опасности по COVID-19 признаны 70 из 101 департамента Франции.

Тем временем в Великобритании в субботу число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом почти достигло 15,1 тыс., что почти на 1,3 тыс. случаев больше показателя пятницы. Число летальных исходов среди заразившихся за последние сутки в субботу достигло 81 по сравнению с 87 днем ранее. Общее число умерших с положительным результатом теста на коронавирус в Соединенном Королевстве достигло 42760 человек, число инфицированных превысило 590 тыс.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, в субботу число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 37 млн 10 тыс. 669, из них 1 млн 69 тыс. 836 человек умерли, 25 млн 711 тыс. 490 заразившихся выздоровели. Больше всего случаев выявлено в США (7 млн 689 тыс. 358). Далее следуют Индия (6 млн 979 тыс. 423) и Бразилия (5 млн 55 тыс. 888).

В прошлую субботу Британия и Франция обновили суточные рекорды по коронавирусу. Позже власти Британии выявили 16 тыс. неучтенных случаев заражения коронавирусом

Напомним, 4 октября число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн человек, а 29 сентября число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1 млн человек. Ранее ВОЗ не исключила, что число жертв коронавируса до начала массовой вакцинации может достичь 2 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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