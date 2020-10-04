В Британии выявили 16 тыс. неучтенных случаев заражения коронавирусом

Власти Великобритании выявили около 16 тыс. случаев заражения коронавирусом, неучтенных в течение недели в официальной статистике из-за технической неисправности при отправке данных, сообщил представитель Службы общественного здравоохранения Англии (Public Health England, PHE) Майкл Броуди.

«2 октября была обнаружена техническая ошибка в процессе отправки и загрузки данных о положительных случаях тестирования на COVID-19 в статистическую таблицу. После быстро проведенного расследования был выявлен 15841 случай, отмеченный в период между 25 сентября и 2 октября и не включенный в ежедневно обновляемую статистику по COVID-19», – приводит текст заявления Броуди ТАСС.

Оставшиеся неучтенными цифры были включены в статистику за воскресенье, в результате число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом достигло наивысшей с начала пандемии отметки в 22961.

Представитель Службы общественного здравоохранения Англии пояснил, что все протестированные жители страны в срок получили точные сведения о результатах проведенных анализов. Ошибка привела лишь к неверному отображению информации в правительственной базе данных.

Об ошибке стало известно еще в субботу, когда в ежедневную статистику была включена часть остававшихся неучтенными случаев заражения. Их число составило 12872, тогда как в течение предыдущих четырех дней этот показатель держался на уровне в 6-7 тыс. случаев в сутки. В PHE принесли извинения за сложившуюся ситуацию.

Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании преодолело отметку в 500 тыс. За сутки умерли 33 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, а общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в Соединенном Королевстве составило 42350 человек.

Накануне Британия и Франция обновили суточные рекорды по коронавирусу.

Напомним, во вторник число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1 млн человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключила, что число жертв коронавируса до начала массовой вакцинации может достичь 2 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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