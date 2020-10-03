Британия и Франция обновили суточные рекорды по коронавирусу

В Великобритании за сутки выявлено 12872 новых случаев инфицирования коронавирусом, свидетельствуют данные на сайте правительственной информации. Во Франции за сутки выявлено 16972 новых случая коронавирусной пневмонии, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения.

Предыдущий рекорд в Соединенном Королевстве – 7143 случая заражения – был зарегистрирован 29 сентября. В пятницу число инфицированных увеличилось на 6968 человек. Весной 2020 года, в период действия наиболее жестких ограничительных мер, в Великобритании число новых случаев инфицирования коронавирусом достигало примерно 4 тыс. случаев за сутки. Общее число официально зафиксированных случаев заражения в Соединенном Королевстве по итогам субботы превысило 480 тыс., передает ТАСС.

Как подчеркнули британские власти, резкое увеличение числа инфицированных в субботу по сравнению с данными за предыдущие дни объясняется тем, что «из-за технических проблем, к настоящему моменту уже решенных, в период с 24 сентября по 1 октября» некоторые случаи заражения не были учтены. За последние 24 часа в Великобритании были выявлены 49 летальных исходов, всего из-за коронавируса в королевстве умерли 42317 человек.

По словам специалистов Национального агентства общественного здравоохранения Франции, в субботу в республике был зафиксирован самый высокий показатель суточного прироста зараженных с момента отмены карантина в середине мая. Общее число подтвержденных случаев выявления коронавируса во Франции превысило 606 тыс.

При этом в пятницу власти Франции сообщали о чуть более 12 тыс. зараженных коронавирусом за сутки. Согласно приведенным данным, в больницах страны с пятницы умерли 49 пациентов с COVID-19. Примерно такое же число летальных случаев отмечалось в предыдущие дни. Общее число умерших после заражения коронавирусом, по обновленной информации, составляет 32198, из них около 21,5 тыс. смертей зарегистрированы в госпиталях.

За последнюю неделю в медицинские учреждения Франции поступили более 4 тыс. пациентов с COVID-19, из них 849 инфицированных находятся в отделениях реанимации, сообщили в Национальном агентстве общественного здравоохранения.

Анализируя показатели суточного мониторинга, специалисты агентства подчеркнули, что «на материковой части Франции циркуляция вируса находится на высоком уровне». «Число положительных результатов тестов растет. Однако количество новых подтвержденных случаев и, следовательно, показатели заболеваемости стабильны по сравнению с предыдущей неделей», – подчеркнули в ведомстве.

Здесь также отметили, что «количество департаментов, где вирус активно циркулирует, остается на высоком уровне (66)». При этом, по словам представителей агентства, «из-за активной передачи инфекции от человека к человеку прогнозируется дальнейший рост госпитализаций».

Напомним, во вторник число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1 млн человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключила, что число жертв коронавируса до начала массовой вакцинации может достичь 2 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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