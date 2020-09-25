ВОЗ допустила двукратный рост числа жертв коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что число жертв нового коронавируса может достичь 2 млн человек до начала массовой вакцинации.

«Это вполне возможно. За девять месяцев от коронавирусной инфекции скончался 1 млн человек. Возможно, что потребуется еще 9 месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время скончается еще 1 млн человек», – передает ТАСС слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

«Однако многое можно сделать уже сейчас, чтобы спасти жизни и не допустить этого», – добавил он, предупредив, что число летальных исходов может быть даже выше, если не предпринимать меры по сдерживанию коронавируса.

Между тем, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что к механизму по вакцинам COVAX присоединились 67 стран с высокими доходами.

«Число государств, присоединяющихся к механизму COVAX, растет день ото дня. По состоянию на сегодняшний день 67 экономик с высокими доходами оцфициально присоединились, и еще 34, как ожидается, подпишут [документы о присоединении]», – сказал он.

В рамках механизма они будут работать вместе с 92 странами с низкими доходами, нуждающимися в поддержке.

Глава организации пояснил, что инициативе по ускорению доступа к средствам борьбы с коронавирусом, частью которой является COVAX, требуется финансирование в размере 35 млрд долларов.

Гебрейесус уточнил, что 15 млрд долларов «нужны немедленно» для финансирования исследований и разработки вакцин, а также «наращивания производства, обеспечения снабжения и укрепления систем доставки». По словам гендиректора ВОЗ, «инвестиции в COVAX повышают вероятность того, что будет получен доступ к наилучшей вакцине». Также они позволят избежать рисков, с которым могут столкнуться страны, заключающие двусторонние соглашения о поставке вакцины, так как препарат может не оправдать ожиданий.

Он также отметил, что сумма инвестиций в 35 млрд долларов – большая. Однако она представляет собой менее 1% средств, которые государства Большой двадцатки уже пообещали выделить в качестве пакетов внутреннего экономического стимулирования. «Это также примерно равно затратам мира на сигареты в течение двух недель», – отметил Гебрейесус. COVAX располагает самым крупным портфелем разрабатываемых вакцин от коронавируса в мире, напомнил глава ВОЗ. Этот механизм поддерживает создание в мире девяти вакцин, и еще несколько проектов на данный момент рассматриваются.

Ранее директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что рост заболеваемости коронавирусом в России может обуславливаться тремя причинами: нехваткой витамина D, ростом транспортных потоков и восприимчивостью к вирусам осенью.

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