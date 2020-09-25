Названы причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Рост заболеваемости коронавирусом в России может обуславливаться тремя причинами: нехваткой витамина D, ростом транспортных потоков и восприимчивостью к вирусам осенью, заявил директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый считает, что увеличение случаев заражения коронавирусом связано с ростом транспортных потоков. Кроме того, на заражаемость влияет нехватка витамина D, основным источником которого является солнце, передает РИА «Новости».

Гинцбург добавил, что осенью также возрастает восприимчивость к вирусам.

Вместе с тем ученый рассказал о выработке антител после вакцинации. По его словам, у некоторых «протективный уровень антител» вырабатывается после первой вакцины от коронавируса, а «вторая им нужна для того, чтобы эта протективность была более длительной».

«Он будет защищен, возможно, уже через две недели после первой прививки», – рассказал Гинцбург.

Он добавил, что пока случаев заболевания коронавирусом в перерыве между двумя вакцинациями не было.

Также Гинцбург подчеркнул, что не видит оснований к особым рекомендациям по самоизоляции или ограничению контактов участникам пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.

Ученый подчеркнул, если между вакцинами произойдет инфицирование, оно не перейдет в заболевание.

«Риск (заразиться коронавирусом) всегда есть, но я считаю, что вакцинироваться все равно надо. А риск того, что человек будет инфицирован, ни к чему плохому не приведет в плане взаимодействия прививки и инфицированности, ни к чему плохому привести не должен», – заявил он.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в связи с ситуацией по коронавирусу пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями следует с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

До этого Собянин заявил о серьезном росте госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве. Также был назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса.

В четверг Минздрав заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», выпущенные для гражданского оборота. 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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