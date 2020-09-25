Собянин попросил москвичей из групп риска оставаться дома

В связи с ситуацией по коронавирусу пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями следует с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В сообщении Собянина в его блоге говорится, что «москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок».

«Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости вам будут выданы больничные листы. Но если Ваше присутствие на рабочем месте остро необходимо, то просьба соблюдать максимум осторожности», – отмечается в тексте.

Также он рекомендовал «временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно».

«Ежедневные покупки и оплату счетов следует поручить более молодым членам семьи. А если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках», – также заявил мэр.

При этом «прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются».

Собянин указал, что в Москве в последние дни есть «значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса».

«К тому же приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний», – добавил он.

При этом «нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной этого года»: «За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь».

«Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, является очень опасным и может иметь тяжелые последствия (...) нужно постараться, насколько это возможно, уберечь себя от риска заболевания. Поэтому начиная с понедельника, 28 сентября 2020 года, мы просим вас оставаться дома», – говорится в сообщении мэра.

Руководителям предприятий и организаций рекомендуется «перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим».

«Также прошу обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19», – добавил Собянин.

«Борьба с COVID-19, которую мы с вами начали весной этого года, была успешной и эффективной. Мы спасли тысячи жизней людей и во много раз уменьшили число случаев заражения. Решающую роль в этом сыграли дисциплина и сознательное выполнение санитарных ограничений со стороны миллионов москвичей. Но вместе с первыми победами пришло и чувство самоуспокоенности (...) Вирус пока не побежден, пандемия еще продолжается. И, как я уже говорил, на нее может наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний. Поэтому сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность», – подчеркнул он.

В связи с этим москвичей просят «строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах», проявить «особое внимание к пожилым и хронически больным людям, которые вновь должны оставаться дома».

«Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», – заключил Собянин.

Ранее Собянин заявил о серьезном росте госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве. Также был назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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