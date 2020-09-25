Назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса

Оценивать волну заражений коронавирусом нужно, исходя из соотношения между числом заболевших и выздоровевших, заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«В Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика», – цитирует РБК Попович.

По ее словам, в других регионах ситуация иная. При этом она уточнила, что осенний рост числа заразившихся коронавирусом нельзя называть «второй волной».

«Есть ощущение того, что сошедшая на малозаметный уровень выявляемости ситуация вдруг опять резко идет по экспоненте. Формальных признаков наступление волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом», – рассказала Попович.

Вирусолог Анатолий Альтштейн тоже считает, что все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Безусловно, наблюдается некоторый подъем заболеваемости COVID-19, однако нельзя сказать, что это новая волна коронавируса, поскольку еще не завершилась первая, подчеркнул он.

Альтштейн напомнил, что пандемия продолжается, поэтому люди должны соблюдать противоэпидемические меры.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ежедневное количество госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось примерно на 30%.

Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия проходит ситуацию с коронавирусом мягче, чем другие страны.

В четверг Минздрав сообщил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», выпущенные для гражданского оборота.

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