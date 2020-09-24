Путин оценил прохождение Россией ситуации с коронавирусом

Россия проходит ситуацию с коронавирусом мягче, чем другие страны, заявил глава государства Владимир Путин.

Путин сказал в ходе общения с губернаторами, победившими на выборах в сентябре, что «через этот сложный для экономики и социальной сферы период мы проходим гораздо мягче, чем многие другие государства», передает РИА «Новости».

При этом борьба с коронавирусом не завершена, и «ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую», нужно «особое внимание (...) уделить группам риска», передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что губернаторы «наделены особыми полномочиями и ответственностью по обеспечению эпидемиологической безопасности, по защите жизни и здоровья людей».

«В этой связи вот, что хотел бы подчеркнуть: ведь у нас сейчас наступает осенняя пора, когда и проблемы гриппа, ОРВИ, вообще так называемых бытовых инфекций, они занимают очень серьезное место в нашей работе. Нужно обеспечить безопасность людей», – сказал Путин.

Он отметил, что в других странах снова «вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее».

«У нас действительно ситуация получше. Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры», – добавил президент.

Российский лидер призвал губернаторов работать с людьми по теме COVID «очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво», объясняя сложность сложившейся ситуации.

«И там, где это можно, конечно, нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и масочный режим», – добавил президент, отметив, что это «не всегда комфортно для людей, но болеть-то хуже».

«Поэтому эту работу надо проводить последовательно, системно, аккуратно, но в высшей степени профессионально», – пояснил он.

Глава государства подчеркнул, что нельзя выводить проблемы с коронавирусом не второй план, иначе они «полыхнут» и станут испытанием для всей страны, и призвал губернаторов разработать в каждом регионе комплекс мер, направленный на то, чтобы сберечь людей из группы риска.

Вместе с тем важно «продолжать работу по восстановлению нормального делового ритма, по поддержке отраслей промышленности, АПК, малого, среднего бизнеса, по восстановлению занятости, доходов людей».

«И каждое из этих направлений требует от вас постоянного личного внимания и мобилизации», – сказал Путин.

Он добавил, что «очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года».

Напомним, в четверг Владимир Путин традиционно встречается с избранными главами регионов. В 2020 году мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

В единый день голосования 13 сентября в России прошли выборы глав 18 регионов: Краснодарского и Пермского краев, Чувашии, Камчатки, Коми, Севастополя, а также Ростовской, Иркутской, Пермской, Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, Костромской и Еврейской автономной областей. Руководителей еще двух субъектов – НАО и ХМАО – выбрали региональные парламенты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.