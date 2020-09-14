На региональных выборах победил новый политический стиль

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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Сверхбогачи Запада готовят против России экотеррор

Подобные карнавальные акции далеко не так безобидны, как хотят казаться Nils Jorgensen/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Благородное дело борьбы за чистую природу все больше превращается на Западе в балаган. Хуже того – «мирные протестующие», которые требуют от правительств принятия срочных мер по борьбе с изменением климата, на деле являются игрушкой в чужих руках. Кто стоит за «экологическими террористами» Запада, которые угрожают в том числе и интересам России? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Дмитрий Грунюшкин, писатель
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    На региональных выборах победил новый политический стиль

    Впервые в истории выборы в России продолжались три дня подряд – и это повысило явку    14 сентября 2020, 01:29
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Михаил Мошкин

    Победа «Единой России» и руководителей новой волны, подготовленных «школой губернаторов», и провал т.н. «умного голосования» блогера Алексея Навального. Эти события стали главными итогами выборов, прошедших в ряде регионов России. И все это при том, что в голосовании участвовало множество разных партий, в том числе совершенно новых.

    Главным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты. Это произошло даже в тех уголках страны, которые считались вотчинами коммунистов и ЛДПР, скажем, в Хабаровском крае, в Иркутской и Владимирской областях. 

    Как заявил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, «Единая Россия», по предварительным данным, получает большинство во всех региональных заксобраниях, где проходили выборы. Кроме того, все партийные кандидаты на губернаторские посты побеждают в первом туре. Турчак добавил, что на уровне заксобраний и дум административных центров «Единая Россия» формирует устойчивое депутатское большинство во всех регионах (где проходили выборы) без исключения.

    «Для нас эти выборы успешны, но это, конечно же, не повод почивать на лаврах, никакого головокружения от успехов нет и быть не может, выборы 2021 года по сути начались, подготовка к ним идет уже давно», – отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, выступая на площадке марафона «Ночь выборов».

    «Сейчас коллеги из КПРФ здесь говорят, что у них получился не очень высокий результат, потому что была не очень высокая явка. Это лукавство, потому что у коммунистов самый дисциплинированный электорат, – сказал газете ВЗГЛЯД Хинштейн. – Сторонники КПРФ традиционно ходят на выборы, потому что считают это своим гражданским долгом. Дело не в явке. Явка в регионах всегда бывает разная. Она зависит от специфики региона, проблематики, уровня выборов. Но в целом по стране уровень явки позволяет говорить об абсолютной легитимности выборов».

    Дальний Восток стал «средним по России»

    Воскресный единый день голосования начался ночью в субботу – если считать по московскому времени, или в 8 утра по времени Петропавловска-Камчатского. И уже около шести часов вечера по Москве стали известны результаты обработки почти всех бюллетеней на Камчатке. Голосование в одном из самых отдаленных регионов России стало показательным для всей региональной кампании 2020 года. По данным Центризбиркома, врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов набрал более 80% голосов избирателей.

    Солодову достался очень сложный регион, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД социолог, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Столь же непростой оказалась работа врио губернатора Михаила Развожаева на другом конце страны, в Севастополе. Тем не менее, как отметил Потуремский, и Солодов, и Развожаев показали себя безусловными лидерами в когорте новых врио региональных руководителей. Но если данные по голосованию в Севастополе еще предстоит собрать, то с Камчаткой уже все очевидно – бесспорная победа врио губернатора при явке, превысившей показатели прошлых губернаторских выборов 2015 года.

    Не менее показательными оказалось голосование в Еврейской автономной области, итоги которого ЦИК представил вслед за сообщениями с Камчатки. За врио главы ЕАО Ростислава Гольдштейна проголосовало  более 83% жителей, пришедших на участки. При этом, как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, явка оказалась весьма внушительной, не менее 67%. На выборы в ЕАО могла повлиять ситуация в соседнем Хабаровском крае, где у власти фактически находится ЛДПР, полагают эксперты. «Когда люди видят нестабильность, плохую экономическую ситуацию в соседнем регионе, конечно, они голосуют за власть и стабильность», – объяснил Гусев. Собственно об этом же, не скрывая, сказал и сам избранный губернатор ЕАО.

    «Хабаровские протесты нам сильно помогли. Люди увидели это безумие, которое творилось в Хабаровске,

    – цитировал Гольдштейна портал FederalPress. – Они не хотели повторения этого. Даже за деньги не пошли».

    Но, как полагают эксперты, фактор голосования «от противного» не был решающим. «Обоим врио глав регионов – и Владимир Солодов, и Ростислав Гольдштейн удалось объединить вокруг себя всех местных «игроков», – поделился с газетой ВЗГЛЯД Максим Григорьев, глава некоммерческого Фонда исследования проблем демократии. По мнению эксперта, своим успехом оба врио обязаны трем факторам: открытости в общении с жителями, налаживанию контактов с федеральным центром для решения местных проблем, и выстраиванию отношений с региональными элитами.

    «Думаю, что весьма высокие цифры покажет и Игорь Кобзев на выборах губернатора Иркутской области», – прогнозировала в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Действительно, по результатам обработки 70% протоколов Кобзев уверенно лидировал с 60,5% голосов – при этом кандидат от бывшей «правящей партии» региона, КПРФ, Михаил Щапов показывал почти двукратное отставание.

    По мнению экспертов, голосование в самых восточных регионах ярко продемонстрировало особенности всей кампании 2020 года. «Картина электорального апокалипсиса, «много маленьких хабаровсков», которой пугали – не наблюдается», – отметил в Facebook директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он напомнил, что критики системы говорили, что люди не придут, что люди насмотрелись на Белоруссию, что людям не важны региональные выборы, но оказалось – ничего подобного.

    Уроки «школы губернаторов» пошли впрок

    По мнению экспертов, не случайно и то, что оба безусловных победителя – Солодов и Гольдштейн, прошли курсы при Высшей школе государственного управления (ВШГУ). Эту программу подготовки кадрового управленческого резерва для госслужбы неофициально называют «школой губернаторов». Напомним, «Школа губернаторов» начала свою работу в 2017 году. Курс подготовки действует на базе ВШГУ при участии Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики, которые предоставили «школе губернаторов» свои лучшие образовательные программы.

    На разных потоках этой школы получали управленческие навыки не только Солодов и Гольдштейн, но и.о. губернатора Архангельской и Калужской областей Александр Цыбульский и Владислав Шапша, севастопольский руководитель Михаил Развожаев и глава Республики Коми Владимир Уйба – все они также баллотировались в этот раз на пост губернатора. «Думаю, следует ожидать победы других врио руководителей из числа учеников этой школы, – учитывая результаты Солодова и Гольдштейна», – прогнозирует политолог Гусев.

    «Стиль руководства многих врио глав регионов напрямую связан с учебой в «школе губернаторов». Это люди, которые провели избирательные кампании в тесном контакте с обществом, максимально сократив дистанцию с людьми», – в свою очередь отметила Федорова. По ее оценке, это признак нового политического стиля, который как раз и культивируется в «школе губернаторов». Эпоха бюрократов старого образца безвозвратно ушла в прошлое», – подчеркнула Федорова.

    «Но дело не столько в современных методах ведения предвыборной кампании, сколько в том, что за недолгое время, прошедшее с момента их назначения, врио продемонстрировали эффективный стиль руководства. Именно это и стало главной причиной их успеха, именно это обеспечило доверие людей», – отметила эксперт.

    Партийное разнообразие и провал «умного голосования»

    Региональная кампания-2020 отличалась высокой конкурентностью, констатировали эксперты. «Заметно больше, чем на выборах в прошлом году, представлено партий. Если раньше было в среднем примерно 8 партий, то сейчас 11. По итогам голосования ожидается, что в Заксах появится где-то 15 партий, то они, можно сказать, пройдут квалификацию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Данилин.

    Более того, по словам эксперта, «в некоторых регионах власть чуть ли не за руку приводила коммунистов на выборы – там, где они «лажовые» документы сдавали, то есть с грубыми ошибками в оформлении». «В Костроме, например, не только КПРФ, но еще и эсерам специально помогли зарегистрироваться», – говорит политолог. «В среднем на один регион приходится более восьми конкурирующих партий. Это довольно высокий уровень представительности», – в свою очередь отметил политолог Олег Бондаренко.

    При этом, как отметили политологи, оппозиционные силы выступили довольно слабо в силу своей разобщенности. Показателен в этом смысле провал «умного голосования» (УГ) блогера Алексея Навального – некоего алгоритма, который «советовал» оппозиционному электорату голосовать за наиболее проходного оппонента «Единой России». УГ, которое пытались запустить в Томске и Новосибирске, явно потерпело фиаско, отметил Бондаренко. «Демократический лагерь», как они себя называют, единством никогда не отличался. Далеко не все оппозиционеры рады видеть в качестве результата «умного голосования» победу коммунистов. И если раньше они не особо афишировали это, то сейчас провал «умного голосования» невозможно скрыть», – констатировал политолог.


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