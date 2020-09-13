Политолог объяснил причины успеха Солодова и Гольдштейна на выборах

«Результат Солодова и Гольдштейна не вызывает удивления. Обоим врио глав регионов за короткий срок удалось зарекомендовать себя очень эффективными руководителями», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя предварительные итоги выборов глав Камчатки и Еврейской автономной области.

«Могу сказать по собственному опыту: я выезжал и в Камчатский край, и в Еврейскую автономную область, встречался с кандидатами. На мой взгляд, оба врио глав регионов – и Владимир Солодов, и Ростислав Гольдштейн, – показали себя как консолидирующие фигуры. Обоим руководителям удалось объединить вокруг себя все значимые политические силы регионов, всех местных «игроков», – отметил Максим Григорьев, глава некоммерческого Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты (ОП) России.

«Что более важно, Солодов и Гольдштейн доказали способность решать конкретные задачи регионального управления», – указал собеседник. По оценке Григорьева, «оба руководителя смогли за очень небольшое время завоевать авторитет у федеральных властей – Минфина, других профильных министерств». Благодаря эффективным контактам с Москвой была начата целая серия региональных программ развития, жители регионов ожидают существенного улучшения уровня жизни, отметил эксперт.

«Изменения уже начались – решаются хозяйственные проблемы, которые зависали многие годы. Избиратели это увидели. Свою роль сыграло и то, что Гольдштейн и Солодов открыты к общению с гражданами. Такая открытость, и готовность идти навстречу людям также была оценена, что и проявилось на выборах», – отметил Григорьев.

Если сложить эти три фактора – общительность с избирателями, налаженные контакты с федеральным центром для решения насущных проблем и выстраивание отношений с региональными элитами – то результат, который показали врио руководителей Камчатки и ЕАО, не вызывает удивления, поясняет политолог.

Напомним, около 18.00 по московскому времени Центризбирком обнародовал данные после обработки 93% бюллетеней в Камчатском крае. Врио губернатора Солодов набирал более 80% голосов избирателей. Час спустя ЦИК сообщил о предварительных (по итогам обработки 90%) результатах по Еврейской автономной области – Гольдштейн заручился поддержкой более чем 83% жителей, пришедших на участки.

По оценке Григорьева, данные с Камчатки, из Еврейской автономной области, и из других регионов, где проходит голосование, не вызывают сомнений. «Что касается возможных нарушений, то мы вели контроль за голосованием во всех регионах, в том числе там, где проходили выборы губернаторов. Наши наблюдатели присутствовали на участках, работали ситуационные центры, – указал он. Напомним: в ходе подготовки к голосованию 11-13 сентября Григорьев также возглавил координационный совет при ОП по общественному контролю за голосованием.

«Мы отмечаем две тенденции, – добавил эксперт. – С одной стороны, увеличение количества ложных сообщений о якобы имевших место нарушениях. С другой стороны, фиксируем снижение реального количества жалоб на нарушения в целом по стране».

МВД России в ходе голосования не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.