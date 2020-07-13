Политолог: Региональные избиркомы спасли ряд партий от неминуемого провала на выборах

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13 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:18  |  vz.ru
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Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон

Купить пистолет за рубежом и легализовать его в России еще не так давно было решаемой задачейФото: REUTERS/Michaela Rehle
На руках у тысяч наших сограждан – знаменитостей, чиновников, бизнесменов – находится оружие, которое не выдавалось им законным путем в России. Они получили его в соседних странах, порою крайне загадочным путем, и только в самое последнее время был поставлен нормативный заслон этому сомнительному механизму. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД расследовал историю, масштабы и перспективы этого явления. Подробности...
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Как «защитники русских» предали русское образование в Латвии

Русские избиратели в Латвии убедились, что избранные ими политические силы не представляют их интересыФото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Говорящие по-русски жители Латвии вновь убедились, что партия «Согласие», которую они избрали в местный парламент, предала их важнейшие интересы. Она проголосовала за закон, полностью уничтожающий в стране образование на русском языке. Теперь депутаты, пришедшие к власти благодаря голосам русских, пытаются оправдаться.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. С учётом того, что это все автоматически распространится на Инстаграм, Твиттер и прочие, по сути дела, - это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Подробности...

Хабаровское дело – привет из 90-х

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х». Подробности...

Место человека с ружьем заняла пенис-вумен

Алексей Алешковский, сценарист
Людей может возбудить всё что угодно. В особенности это заметно по социальным сетям. Второе полугодие в русском поэтическом мире началось с побоища стенка на стенку, поводом для которого послужила публикация стихотворения Галины Рымбу «Моя вагина». Подробности...
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              Политолог: Региональные избиркомы спасли ряд партий от неминуемого провала на выборах

              13 июля 2020, 21:35

              Текст: Игорь Кравченко

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              Отказ ряду партий в заверении списков на выборах в Костромской и Тамбовской областях связан с низкой квалификацией юристов этих политическийх движений. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. По ее мнению, у партий еще есть время исправить бумаги и принять участие в выборах.

              «Когда в канун выборов кто-то возмущается из-за того, что им отказали в регистрации, я всегда таким людям советую читать законы заранее. В законе четко прописаны все процедуры: как проводить партийную конференцию, чтобы выдвинуть список кандидатов, как голосовать – на чем споткнулись партии в Тамбове. И наконец: как оформлять документы, – на чем споткнулись в Костроме», – пояснила политтехнолог Алена Август.

              «И если господа партийные активисты собираются баллотируются в законодательный орган, не уважая закон, это как-то это нелогично. Если ты избираешься по этим законам, ты должен эти законы прочитать, как минимум. Например, если нужно голосовать за список кандидатов целиком, то нужно голосовать за список, а не так, как случилось в Тамбове, где коммунисты проголосовали за кандидатов порознь. Ведь на выборах бывает система списочная, есть мажоритарная – это большая разница», – напомнила Август.

              «Если руководители региональных исполкомов партий сейчас не отдают себе отчета в этом, как они потом будут работать в региональном парламенте? Как будут писать законы, если еще и читать законы не научились?», – риторически спрашивает Август.

              Как сообщил в понедельник «МК», избирательная комиссия Костромской области отказала региональному отделению КПРФ в заверении списка кандидатов на выборах депутатов областной Думы, намеченных на сентябрь. Причина – серьезные юридические нарушения, допущенные при формировании списков. Юридически неграмотные документы были поданы коммунистами как при выдвижении общего областного списка, так и при выдвижении кандидатов по одномандатным округам.

              Аналогичный отказ произошел и на выборах в тамбовскую городскую думу. Как сообщил портал «Onlinetambov.ru», избирком отказался заверить списки претендентов, выдвинутых партиями КПРФ, «Яблоко» и «Родина». Отказ вызван нарушением порядка выдвижения списков – в списках не было минимально необходимого числа кандидатов в территориальных группах. Кроме того, «Яблоко» представило неполный комплект документов.

              Алену Август удивляет уровень работы юристов в КПРФ, «Родине» и «Яблоке». «Есть огромная обширная судебная практика в отношении избирательного законодательства. На все грабли кандидаты по несколько тысяч раз наступили. Профессиональные электоральные юристы все эти закорючки знают. Все правила у них «вытатуированы» в мозгу, – сказала политтехнолог. – Если партийные юристы пропустили такие документы, это многое говорит об их квалификации. Куда они смотрели?»

              По мнению Август, активисты КПРФ, «Родины» и «Яблока» вообще должны радоваться, поскольку местные избиркомы по сути подарили им шанс на спасение. «У них еще есть время на то, чтобы всё исправить и подать правильные документы. Отказ избиркома спас их от полного провала. Когда срок подачи закончится, поздно будет что-то менять. Либо ЦИК тебя потом снимает с выборов за нарушения, либо твои «добрые оппоненты», конкуренты снимают тебя через суд, следуя тому самому закону, который нужно было читать и исполнять. И тогда вернуться в предвыборную гонку уже будет невозможно», – отметила политолог.

              Так что у оппозиционеров в Костромской и Тамбовской областях есть шанс, подчеркивает Август. «Чтобы им воспользоваться, нужно, чтобы отделение было хорошо организовано. А мы знаем, что у многих оппозиционных партий в провинции – проблемы с кадрами. Там и в предвыборный список народ собирают в бору по сотенке, и некоторые партийные активисты даже не понимают, что они находятся на официальной партконференции, не осознают, за что голосуют и в какую графу они подписи ставят. А местные лидеры тоже прекрасно понимают, что весь этот кандидатский список в ЗакСобрание пройти не сможет, но подать его хочется, чтобы политически громко о себе заявить», – посетовала эксперт.


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