Эксперт объяснил провал «умного голосования» Навального

«Демократический лагерь», как они себя называют, единством никогда не отличался. Далеко не все оппозиционеры рады видеть в качестве результата «умного голосования» Навального победу коммунистов», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя ход единого дня голосования в России.

«По состоянию на 11:00 мск массовых нарушений нигде не зафиксировано. Да и в целом уровень нарушений в сравнении с прошлым единым днем голосования стал меньше», – сказал Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

По его словам, «любая практика, в том числе и политическая, улучшается с течением времени», а члены избирательных комиссий и наблюдатели становится более опытными. Это приводит к тому, что «количество нарушений, большая часть из которых бывает неспециальными – уменьшается».

Собеседник также отметил высокую представительность и конкуренцию на этих выборах. «В среднем на один регион приходится более 8 конкурирующих партий. Это довольно высокий уровень представительности. Кроме того, в этом году зарегистрировано 4 новых партии, которые принимают активное участие в выборах», – сказал политолог.

«Также мы видим безусловный запрос на проведение выборов в максимально прозрачном и чистом формате, чтобы ни у кого, даже у самых радикальных оппозиционеров, не возникло претензий к формату проведения выборов», – добавил эксперт.

В то же время Бондаренко констатирует провал «умного голосования» блогера Алексея Навального в Томске и Новосибирске. «Демократический лагерь», как они себя называют, единством никогда не отличался. Далеко не все оппозиционеры рады видеть в качестве результата «умного голосования» победу коммунистов. И если раньше они не особо афишировали это, то сейчас провал «умного голосования» невозможно скрыть», – заключил политолог.

Единый день голосования (ЕДГ) уже начался в России – в 8.00 в воскресенье (23.00 мск субботы) избирательные участки открылись на Камчатке. И хотя ЕДГ проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендента на место. Также увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах России (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах.