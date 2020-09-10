Триединый день голосования меняет систему выборов

Взгляд
10 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 23:44  |  vz.ru
Разделы

Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему россияне не хотят объединяться с Белоруссией

Прошлой зимой в Минске появились пикеты националистов с антироссийскими плакатами в руках Sergei Grits/AP/ТАСС
Лидер белорусского протеста Тихановская призвала беречь братские отношения с россиянами, но при этом сохраняя и независимость Белоруссии. В то же самое время в Москве обнародовали соцопрос, из которого следует – в России тоже не хотят объединяться с белорусами в одно государство. В чем причина того, что два братских народа не хотят жить в одной стране? Подробности...
Перейти в раздел…

Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

Выплата гарантированного дохода каждому может оказаться неподъемной для бюджета страны Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
В Совете Федерации готовы уже этой осенью проработать план по введению минимального гарантированного дохода. Речь идет о регулярном «подарке» в виде фиксированной суммы каждому россиянину. Идею призвал обсудить Медведев, ее поддержала Матвиенко и даже успели одобрить в бизнес-сообществе. Но не превратятся ли все граждане в «халявщиков» благодаря такой щедрости правительства?  Подробности...
Перейти в раздел…

Могильщики «Оскара» повелись на разводку

Сэмюэл Л. Джексон поздравляет режиссера Спайка Ли, всегда снимавшего фильмы про черных и для черных REUTERS/Mike Blake/File Photo
Новые правила, введенные американской киноакадемией для потенциальных номинантов на премию «Оскар», вызвали бурю негодования и десятки апокалиптических прогнозов. Утверждается, что Голливуд поражен вирусом «культурного марксизма» и готов похоронить «нормальное кино» ради поддержки феминисток, чернокожих и геев. Но так ли это на самом деле?  Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Чем опасна победа враждебных России сил в Белоруссии

Дмитрий Ольшанский, публицист
Победа враждебных России сил в бывшем советском мире ведет к двум вещам: жесткой языковой политике по изъятию русского языка из образования и государственного обихода и к военному сотрудничеству с другими «ядерными» государствами. Подробности...

ЛГБТ-критерии «Оскара» схожи с идеологией СССР

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
То, что идеологическая сила диктует, какое кино снимать – это у людей нашего поколения, выросшего в СССР, еще в голове укладывается. Просто мы надеялись, что такого больше не будет никогда, потому что это неизбежно ведет к деградации. Но иногда они возвращаются. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Польша хочет вернуться в XVII век, чтобы воевать с русскими

Олег Хавич, политический аналитик
На днях президент Польши заявил, что «последний раз такую силу, как ныне, Польша имела в XVII веке». А всё потому, что тогда Речь Посполитая воевала не по линии «Север – Юг», а «на других направлениях». То есть с Россией. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Перейти в раздел…

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

Обсуждение: 8 комментариев

Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Перейти в раздел…

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?
  • Улучшится

  • Ухудшится

  • Не изменится
Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
  • Да

  • Нет, слишком жестокий

  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19
    Российская делегация в ПАСЕ сообщила о странностях при обсуждении Навального Климов заявил о попытках США вмешаться в дела РФ с помощью белорусского сценария В Германии заявили об ударе по единству ЕС из-за санкций против Белоруссии В Москве решили отменить карантин для больных ОРВИ
    Украина обеспокоилась «интеграцией» Белоруссии с Россией Мишустин поручил оперативно расширить программу кешбэка за туры по России ДНР обвинила Киев в срыве совместной инспекции под Горловкой Разработчик раскрыл способ получения 100% эффекта от «Спутник-V»
    МВФ отказал Белоруссии в кредите СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором мошеннической схемы Названо условие применения самолета для вызова дождей в Крыму Врач раскритиковал танец Малышевой для улучшения памяти

    «легитимный лидер»


    Парламент Литвы назвал Тихановскую «избранным» президентом Белоруссии

    «фактами не подкрепляют»


    В ОЗХО указали на голословные обвинения Германии против России по Навальному

    дисциплинарное производство


    Минюст решил наказать Пашаева и Добровинского

    Видео

    планы войны


    Стали известны детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР

    Новые правила


    Могильщики «Оскара» повелись на разводку

    бюджетные риски


    Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

    волна протеста


    «Белорусский майдан» созревает в еще одном осколке СССР

    социальное предпринимательство


    Дмитрий Соколов-Митрич: Как выживают «дельфины» капитализма

    дедолларизация


    Игорь Мальцев: Русские слезли с иглы под названием «валюта»

    громкое дело


    Елена Кондратьева: Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?

    Триединый день голосования меняет систему выборов

    По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка»    10 сентября 2020, 23:20
    Фото: Александр Бахтин/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Михаил Мошкин

    В пятницу в России стартует единый день голосования, который впервые пройдет в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям только удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.

    «Если рассматривать выборы как сервис, то можно отметить – они становятся удобнее и доступнее для пользователя. Такие механизмы демократии, как голосование в течение нескольких дней и подача голосов через интернет, активно развиваются в мире. Ограничения, принятые во время пандемии, подстегнули развитие дистанционного электронного голосования и в мире в целом, и в России. Эта практика пришла в нашу страну надолго», – заявила Екатерина Соколова, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    В четверг эксперт представила доклад на организованном ЭИСИ круглом столе политологов и политтехнологов на тему «Выборы для избирателей. К прямой демократии XXI века». Соколова также выступила в качестве модератора этой дискуссии.

    В своем докладе эксперт ЭИСИ провела историко-географический обзор развития демократической системы в мире, показав, как постепенно уходили в историю имущественный ценз, ограничения по полу и расе, снижался возраст имеющих право голоса.

    «Нам в этом смысле повезло, Россия получила хорошее наследство от Советского Союза, – в свою очередь отметил Игорь Борисов, председатель совета Российского общественного института избирательного права. – Нам досталось продолжительное время голосования – с 8 утра по 8 вечера, право голосовать досрочно, голосовать вне помещения и по открепительным талонам. Так что население привыкло к тому, что государство гарантирует им не только равное голосования вне зависимости от уровня дохода, от пола, расы и так далее, но и обеспечивает комфортные условия для волеизъявления».

    Но в современном мире выборные системы продолжают совершенствоваться для удобства избирателей, заметила Соколова.  Она напомнила, что голосование в течение нескольких дней было успешно опробовано весной на выборах в парламент Южной Кореи, и уже хорошо зарекомендовало себя в России – во время голосования по поправкам в Конституцию. Напомним, что россияне выразить свою волю в течение недели – с 25 июня по 1 июля.

    А Единый день голосования (ЕДГ) в этом году правильнее назвать «триединым», отметили участники круглого стола. Ведь впервые выборы в регионах пройдут в течение трех дней - с 11 по 13 сентября. Еще одна особенность ЕДГ-2020: на довыборах депутатов Госдумы в двух регионах – Курской и Ярославской областях – избиратели смогут проголосовать через интернет.

    «Исследование фокус-групп, которые представлены в нашем докладе «Практичная продленка», ясно показывает –

    люди положительно отнеслись к возможности голосовать три дня в удобное для них время и из удобного места»,

    – заметил директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков. Он напомнил, что когда ЦИК разрешил местным избирательным комиссиям продлевать сроки голосования, то исходил из фактора COVID-безопасности.

    «Теперь же многодневное голосование должно превратиться из экстремальной необходимости в обычную практику», – подчеркнул Чеснаков. Политолог напомнил о том, что в июле президент подписал закон, который дает возможность голосовать в течение нескольких дней на выборах всех уровней.

    По мнению эксперта, критика, звучащая в адрес «трехдневки» со стороны некоторых оппозиционных партий (в частности, «Яблока» и КПРФ), свидетельствует не о заботе об избирателях, а об интересах самих этих партий – ведь им теперь сложнее мобилизовать свой электорат.

    «Единый день голосования покажет, какие партии смогли использовать трехдневное голосование, а у кого по традиции запала хватало только на последний день», 

    – заметил управляющий директор ЭИСИ по работе с экспертным сообществом Фирдус Алиев. По его мнению, выступление КПРФ против трехдневного голосования - это иллюстрация того, что старые партийные структуры не готовы удовлетворить изменившиеся потребности своих же избирателей.  «Их опять загоняют в узкие рамки удобной для них системы подготовки к голосованию. Очевидно, что и партиям придется свои избирательные стратегии менять», – подчеркнул Алиев.

    Партии, которые не могут перестроить свои избирательные кампании под многодневное и под электронное голосование, представляют из себя «политических импотентов, которые никому не интересны», добавил гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин. По мнению Чеснакова, «эти партии не учитывают, что многодневное голосование прежде всего удобно избирателям».

    «Многодневное голосование по душе самим избирателям, оно появилось не на пустом месте, а в опоре на серьезную международную практику. Почему мы должны лишать избирателей такой комфортной возможности?», – риторически спросил член Совета при президенте по правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

    «Новые технологии, такие как дистанционное электронное голосование (ДЭГ), вводят в политическое пространство гораздо больший круг избирателей, расширяют возможности новых партий, которые борются за интересы этих избирателей», – подчеркнул Борисов. По его мнению, «новый образ жизни людей, их более активное передвижение, их постоянное присутствие в сетевом пространстве требует от государства развивать избирательные институты».

    О том, что голосование онлайн востребовано у населения, свидетельствуют и данные по Курской области - это один из пилотных регионов, где пройдет ДЭГ. «Согласно соцопросам избирателей, доверие курян к ДЭГ – порядка 60 %», - рассказал участникам круглого стола Константин Комков, руководитель курского отделения Ассоциации молодых предпринимателей, член Общественных палат России и Курской области. По его мнению, столь высокий интерес избирателей позволит максимально расширить онлайн-голосование, вплоть до муниципального уровня.

    При этом модернизация избирательной системы, в частности переход к многодневному голосованию, неизбежно приведет к пересмотру некоторых привычных правил, предсказывает Алиев. «В частности, это день тишины, например. Если голосование приходится на воскресенье, то в субботу нельзя вести агитацию. Это достаточно иллюзорное правило, но тем не менее, его принято соблюдать», – напоминает Алиев.   

    «Во время ЕДГ-2020 у нас будет интересный эксперимент – в пятницу голосование начнется, но «тишины» не будет. А в субботу будет день тишины», – указал Игорь Борисов. Сколько бы дней ни шло голосование, основной день голосования – 13 сентября, и, следовательно, 12 сентября агитация запрещена, подчеркнул Брод. Но, как в свою очередь отметила Соколова, этот запрет на агитацию действительно давно стал иллюзией:

    «Никакого дня тишины уже нет и в помине, ведь мы давно живем онлайн – в телеграм-каналах и соцсетях».

    «Надо уже забыть о дне тишины. Время меняется, мы меняемся с ним, нужно этому времени соответствовать», – поддержал и Данилин. 

    По мере развития дистанционного электронного голосования будет уходить в прошлое и досрочное голосование, считает Чеснаков. Неслучайно в Центризбиркоме полагают, что введение ДЭГ сведет к минимуму и голосование на дому, напомнил политолог. «Любые изменения, которые позволяют избирателю реализовать свою политическую волю, полезны, необходимы и за ними будущее», – подчеркнул Чеснаков. 

    Изменится и избирательная терминология, уверена Соколова, – с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка», ведь этот термин обозначает лишь тех, кто пришел на офлайновый участок. Изменится и понятие «экзитпол». Сейчас это опрос тех, кто выходит с избирательных участков. Однако с ростом числа голосующих через интернет, такие данные будут уже не совсем полными. «Понятия, связанные с избирательным процессом, надо переосмыслить, обсудить и в итоге развить в законодательстве», – резюмировала эксперт ЭИСИ.

    Но если избирателям новые виды голосования несут лишь удобства, то для в организаторов процесса появляются новые сложности. Так, многодневное голосование резко увеличивает нагрузку на сотрудников УИКов – участковых избирательных комиссий, отметил Борисов. «За весьма скромную компенсацию работники УИКов выполняют свою задачу на очень высоком уровне. Но с каждым годом избирательные процедуры становятся все сложнее. В участковых избиркомах должны работать профессионалы», – полагает председатель совета Российского общественного института избирательного права.

    Борисов подчеркнул: «В странах Западной Европы выборы проводят не избирательные комиссии. Эта обязанность возлагается на специальные подразделения МВД или министерства юстиции». Напомним, что сейчас в России участковые избиркомы формируются вышестоящими инстанциями – территориальными избирательными комиссиями (ТИКами), окружными или муниципальными комиссиями. В комиссиях должны состоять представители парламентских партий и вышестоящих избиркомов.

    По мнению Борисова, Россия шаг за шагом должна двигаться, как и Запад, – в сторону профессионализации избиркомов. Правда, полагает эксперт, у нас в стране организацией выборов должно заниматься не МВД. «У нас есть многофункциональные центры (МФЦ), где работают профессиональные, подготовленные сотрудники. Если переложить задачу организации голосования на МФЦ при условии контроля со стороны политических партий и общественных объединений (в качестве членов комиссий с совещательным голосом), то это может быть одним из направлений дальнейшего совершенствования избирательной системы».

    При этом, по мнению Борисова, должен эволюционировать и институт общественных наблюдателей. «Правозащитникам необходима помощь государства в организации избирательных процедур. Если подготовка, обучение и мобилизация наблюдателей на трехдневное голосование – это еще решаемый вопрос, то в том, что касается электронного голосования, без помощи специалистов не обойтись, – подчеркнул эксперт. – Здесь нужны специальные школы подготовки наблюдателей, и возможно, специальные инструменты мониторинга за ходом электронного голосования».


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •