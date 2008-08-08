Чем удивили прошедшие по стране выборы

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10 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
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Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
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Обмануть советских русских оказалось слишком просто

Впоследствии деятели НФЛ проговорились: речь изначально шла о циничном обмане русских Фото: Ян Тихонов/РИА Новости
Ровно 30 лет назад был основан Народный фронт Латвии – организация, усилиями которой Рига вышла из состава СССР. Это стало возможно благодаря лояльному отношению к НФЛ местных русских, впоследствии лишенных родного языка, гражданства и Родины. Но почему русские оказались столь наивны и уязвимы перед циничной ложью латышей? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

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«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Через 10 лет после мирового кризиса экономикой рулят все те же шарлатаны

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Русская культура придавлена каблуком модной туфли

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          Чем удивили прошедшие по стране выборы

          Споры вокруг пенсионного возраста не помешали довольно высокой явке на выборах   10 сентября 2018, 18:45
          Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
          Текст: Алексей Нечаев

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          Главной сенсацией дня голосования стало то, что по его итогам сразу в четырех регионах теперь состоится второй тур губернаторских выборов. Как оценивают прошедшие выборы аналитики – с точки зрения результатов основных политических сил, а также чистоты проведения избирательной кампании?

          По итогам воскресного голосования стало ясно, что «Единая Россия» выдержала нажим «пенсионной темы» и, несмотря на локальные неудачи, выиграла в подавляющем большинстве регионов. При этом почти все новые, недавно назначенные в качестве врио руководители одержали убедительную победу. В четырех же регионах, где однозначный победитель не определился, предстоят вторые туры – такого их количества на выборах в России давно не случалось.

          Так, в Приморье врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвигавшийся от «Единой России», получил 46% голосов, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 26% голосов. В Хакасии кандидат от КПРФ Валентин Коновалов набрал более 44% голосов, в то время как у действующего губернатора Виктора Зимина – около 33%.

          Не менее интересная ситуация сложилась в Хабаровском крае, где действующий губернатор Вячеслав Шпорт («Единая Россия») и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрали почти поровну: соответственно 35,62% и 35,81%. Кроме того, второй тур выборов состоится во Владимирской области, где действующий губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») получила более 36% голосов избирателей, а ее соперником станет кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 31%.

          Но в подавляющем большинстве остальных регионов победу в первом же туре одержали действующие главы областей и республик – представители «Единой России».

          Напомним, что всего в 80 регионах России прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек. На избирательных участках работали более 120 тыс. наблюдателей. «Избирательные комиссии отработали четко, в строгом соответствии с законодательством», – констатировала глава Центризбиркома Элла Памфилова, которую цитирует ТАСС.

          Выборы признаны конкурентными

          «Единая Россия» уверенно сохраняет свой статус партии власти и партии конституционного большинства. Да, где-то показан результат чуть ниже обычного, но это живая электоральная демократия и конкурентные выборы», – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. 

          Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин заявил газете ВЗГЛЯД: 

          «Бесспорно, возникла конкуренция на этих выборах. И возникла она исключительно благодаря тому, что выборы стали проводить чище».

          «Стали жестче относиться к попыткам подтасовать или украсть голоса. Как результат – в этом году у нас четыре вторых тура, – отметил Колядин. – Ну что стоит, казалось бы, чиновнику подкрутить счетчик, дописать несколько цифр или доложить несколько пачек бюллетеней? Но современные технологии все сильнее ограничивают такие способы проведения выборов. Система уже не позволяет это сделать безнаказанно».

          Мартынов считает, что организаторы выборов сделали акцент на четком соблюдении законодательства, минимизировав любое проявление административного ресурса.

          ЕР остается главной и в заксобраниях

          Единороссы почти во всех регионах завоевали большинство и в местных парламентах, что было очень непросто, учитывая пенсионный вопрос и тяжелое наследие предыдущих управленческих команд. Наблюдатели отмечают, что победы были одержаны в таких непростых регионах, как Ивановская область (где традиционно сильны симпатии к КПРФ), Псковская и Магаданская области. 

          Как отмечают эксперты, в тех регионах, где ЕР уступила конкурентам в выборах по партийным спискам, партия доберет благодаря депутатам-одномандатникам.

          «Единая Россия» победила по спискам в 13 из 16 кампаний, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех 16 регионах, в том числе в Иркутской области. На выборах в гордумы 10 из 12 городов партия одержала чистую победу, но с учетом списков и одномандатников будет иметь контроль над всеми заксобраниями. Средний процент голосов, набранный «Единой Россией» на выборах в законодательные собрания, – 49,88%, вместе с одномандатниками – более 60%.

          «На выборы всегда влияют все социальные, экономические, политические факторы. В данном случае вопрос дальнейшей судьбы пенсионной системы в стране – он превалировал», – отметила Элла Памфилова «Интерфаксу». Результат, достигнутый ЕР, тем более значим, что ни одна партия в мире не выигрывала выборы после увеличения пенсионного возраста, указывают политологи. Мартынов считает, что высокий уровень доверия к «Единой России» сохранился.

          Для местных чиновников не составило бы труда простимулировать явку или косвенными методами «подкорректировать» какие-то результаты, полагает эксперт. «Но это нарочно не было сделано, что привело к четырем вторым турам. Кроме того, «Единая Россия» взяла на себя ответственность за непопулярные, но крайне необходимые изменения в пенсионное законодательство. И все это – накануне избирательной кампании», – говорит Мартынов.

          Он также отметил, что большинство врио региональных руководителей, которые ранее были назначены президентом Путиным, успешно справились с избирательной кампанией и подтвердили свои полномочия. «Кадровая политика президента действительно дает свои плоды – почти всех «молодых» губернаторов избиратели поддержали», – считает Алексей Мартынов.

          Например, избавились от приставки «врио» недавно назначенные руководители: Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Гусев (Воронежская), Александр Моор (Тюмень), Дмитрий Азаров (Самарская), Михаил Ведерников (Псковская), Сергей Цивилев (Кемеровская), Александр Усс (Красноярский край) и Айсен Николаев (Якутия).

          «Но и врио главы Приморья Андрей Тарасенко не проиграл, у него будет второй тур. Там стихия, ничего не поделать. Кадровые решения президента одобрены избирателями, и теперь губернаторам предстоит проделать большую работу», – добавил Мартынов.

          Кроме того, главами регионов впервые избраны или переизбраны еще 10 политиков: Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Подмосковье), Виктор Томенко (Алтайский край), Василий Орлов (Амурская область), Станислав Воскресенский (Ивановская), Сергей Носов (Колыма), Андрей Травников (Новосибирская), Александр Бурков (Омская), Андрей Клычков (Орловская) и Роман Копин (Чукотка).

          Коммунисты не сумели «оседлать» протест

          На фоне результатов единороссов достижения КПРФ смотрятся достаточно скромно – компартии не удалось стать лидером протестного электората.

          «КПРФ однозначно не удалось оседлать протест,

          – считает Алексей Мартынов. – Правящая партия, по сути, сделала КПРФ большой подарок в виде резонансного законопроекта о пенсионных изменениях. В начале кампании казалось, что именно КПРФ воспользуется этим, но мы этого не увидели».

          Хотя коммунистам удалось показать лучшие результаты на выборах в заксобрание Ульяновской области и Иркутской области (которой, напомним, руководит губернатор-коммунист Сергей Левченко). Коммунистом является и губернатор Орловской области, где пост главы региона сохранил за собой Андрей Клычков. Однако его кандидатуру на выборах поддерживали и в «Единой России».

          При этом на выборах в столице, несмотря на попытку проведения активной избирательной кампании, кандидат от КПРФ Вадим Кумин набрал лишь 11,44% голосов. В то время как Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы с результатом в 70,02% голосов, тем самым улучшив результат прошлых выборов.

          «Вот так голосуют москвичи»

          По последним данным, явка избирателей на выборах московского градоначальника составила 30,86%, что говорит о стабилизации активного электората в столичном регионе.

          «Явка в Москве и почти во всех других регионах, кроме Приморья, где было стихийное бедствие, была в пределах исторически сложившихся электоральных традиций. Например, в Москве в 2013 году явка была примерно 32%, так и в этом году она будет около 30%. Вот так голосуют москвичи без какого-либо принудительного голосования в рамках свободной демократии. То же самое касается и других регионов», – считает Алексей Мартынов.

          При этом наблюдатели отметили гораздо меньшее число сообщений о нарушениях во время выборов в Москве: поступило около 30 жалоб – для сравнения, в 2013-м таких сообщений было три сотни. Все самые серьезные жалобы на нарушения оказались фальшивыми. Да и в целом по стране реально подтвержденных нарушений оказалось в три раза меньше, чем в ходе предыдущего голосования. 

          «Малое количество нарушений на выборах в Москве в сравнении с предыдущими выборами – это результат работы той системы, о которой сказано выше. Что касается явки – в Москве и в регионах она не упала, но мне кажется, что она должна быть выше. Людей нужно вовлекать в выборы, нужно сделать так, чтобы они интересовались проблемами государства и считали их своими тоже. Эту работу нужно продолжать», – заключил Колядин.


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