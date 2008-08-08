Левые не сумели воспользоваться на выборах «подарком» единороссов

Единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, вроде Хабаровского или Приморского краев, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР. Анализ результатов голосования показал, что резонансная тема пенсий особо не помогла оппозиции на прошедших выборах.

О том, что власть сохранила доверие большинства избирателей, несмотря на изменение пенсионного возраста, в первую очередь указывает тот факт, что явка на голосовании 9 сентября осталась на уровне прежних Единых дней голосования. Никакого роста «протестного электората» в целом по стране не замечено.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, сравнив среднюю явку этого года с показателями, зафиксированными в прошлом году, отметила: в стране есть активная политическая жизнь, «выборы органичные и живые... есть реальные конфликты и реальные сюжеты».

В целом показатели «Единой России» оцениваются на этих выборах как успешные. «Во всех регионах эта партия берет не менее тридцати процентов, в Башкирии – не менее 60%», – сказал руководитель совета директоров BasterGroup Дмитрий Гусев.

«Это был наверно самый спокойный и самый стабильный день голосования. Сложилась такая традиция и система, которая сама себя учит на ошибках предыдущих лет. Система работает, отлично себя реализует. Мне кажется, что единый день голосования прошел блестяще», – говорит газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Новая «норма Москвы»

На выборах мэра Москвы с разгромным счетом победил Сергей Собянин, набрав три четверти голосов, если судить по предварительным данным. А ведь пять лет назад, первые свои выборы в столице он выиграл, едва преодолев отметку в 50 процентов голосов. При этом явка составила примерно столько же, сколько и в 2013 году.

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«Явка в Москве и почти во всех других регионах, кроме Приморья, где было стихийное бедствие, была в пределах исторически сложившихся электоральных традиций. Например, в Москве в 2013 году явка была примерно 32%, так и в этом году она будет около 30%. Вот так голосуют москвичи без какого-либо принудительного голосования в рамках свободной демократии. Тоже самое касается и других регионов», – считает политолог.

Причем, эксперты напоминают, что в 2013 году выборы в Москве проходили в скандальной атмосфере в связи с арестом и выпуском другого кандидата в мэры, блогера Алексея Навального.

Политолог Павел Данилин считает планку в 30% новой московской нормой: «ситуация нормальная, явка соответствует данным 2013 года, она абсолютно устраивает всех». По мнению Данилина, гораздо важнее, что на выборах не было нарушений. Также он напомнил, что «на участках, где избирателям дали возможность голосовать за пределами Москвы, явка была очень высокой: 60% и выше», передает ТАСС. Анна Федорова добавляет, что в Москве «явка не зависит» от присутствия в бюллетене имен «скандальных кандидатов».

Глава избирательного штаба кандидата Сергея Собянина Константин Ремчуков напомнил: в 2013 году «при предельной конкурентной избирательной кампании, но не с локальной, а федеральной повесткой, уровень был 32%». По его словам, для мегаполисов «естественным» является уровень в 22–32%, например, в Нью-Йорке на выборах мэра явка была 28%, в Хьюстоне – 27%.

«Считаю, что московские власти сделали все для того, чтобы выборы мэра в городе стали для всех удобными и комфортными. Явка, оказавшаяся на уровне выборов 2013-года – это нормально», – считает Дмитрий Гусев.

Выехать на «пенсиях» не удалось

Существенным предвыборным фактором должен был стать протест против пенсионного законопроекта, для чего коммунисты сразу же стали активно использовать популистскую риторику. Несистемная уличная оппозиция пыталась разыграть ту же самую карту. Однако и те, и другие потерпели фиаско.

При большом числе выборных кампаний в регионах коммунисты смогли вырваться вперед лишь в Иркутской области, а уличный протест «несистемных» в Москве и других городах оказался мизерным по своим масштабам, что показали несогласованные манифестации 9 сентября.

«КПРФ однозначно не удалось оседлать протест. Правящая партия, по сути, сделала КПРФ большой подарок в виде резонансного законопроекта о пенсионных изменениях.

В начале кампании казалось, что именно КПРФ воспользуется этим, как-то мобилизует свой электорат, но мы этого не увидели», – заявил Алексей Мартынов.

«Они пошли путем дешевого популизма, путем старых методов, – добавляет эксперт.– Компартия и Зюганов находятся в стагнации и не в состоянии реализовывать те левые идеи и лозунги, которые им достались по наследству».

В отличие от «красных», ЛДПР показала себя более готовой к диалогу с властями по широкому кругу тем. В результате силы оппозиции оказались раздроблены, в том числе в пользу Владимира Жириновского. И вот – ЛДПР добилась очень неплохого для себя результата в Хабаровском и Забайкальском краях, и некоторых других регионах. А Жириновский умело оттянул лично на себя все внимание еще и в ходе потасовки с оппозиционером на несанкционированной акции на Пушкинской площади.

Мартынов отметил разницу в результатах КПРФ и ЛДПР. «Мы слышим много критики в адрес ЛДПР, Жиринского и так далее. Но они честно, интересно, креативно и очень современно отрабатывают все кампании. Пример с Хабаровском очень точно подходит сюда, где губернатор проигнорировал избирательную кампанию, а его оппонент от ЛДПР провел яркую кампанию и составил ему прямую, серьезную конкуренцию, и в итоге мы увидим второй тур», – пояснил политолог.

Иркутская область – это исключение, которое подтверждает общее правило, считают эксперты.

«Было бы странно ожидать, что губернатор-коммунист Сергей Левченко не воспользуется всеми доступными ему возможностями и ресурсами, чтобы максимизировать результат для коммунистов на выборах.

Ему нужно свое большинство, и это неудивительно, вполне ожидаемо», – заявила газете ВЗГЛЯД Анна Федорова.

«Что касается результатов «Единой России» в Иркутской области, то там сильный губернатор-коммунист. Данный факт не может не сказаться на результатах. КПРФ там фактически партия власти», - отмечает Дмитрий Гусев.

Надуло на второй тур

Вячеслав Шпорт и Андрей Тарасенко (Хабаровский и Приморский края) не сумели победить в первом же туре. Теперь их соперниками во втором туре будут депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал и краевой депутат из КПРФ Андрей Ищенко.

На выборную кампанию здесь существенно повлияла погода: на эти территории незадолго до 9 сентября обрушились паводок и ураган. Пострадавшим жителям этих краев сегодня вообще не до выборов и они, разумеется, предъявляют власти повышенные претензии, как это часто случается во время ЧП.

«Результат губернатора-единоросса в Приморье – это следствие сложной обстановки, которая сложилась в регионе: здесь стихийное бедствие было, наводнение, – считает Дмитрий Гусев.

По словам эксперта, Вячеслав Шпорт сделал многое для региона, включая приток туристов в регион, ликвидацию последствий наводнения еще 2013 года и строительство новых дорог, но «жителей удивить этим сложно».

Схожего мнения придерживается председатель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По его словам, Шпорт – эффективный губернатор, благодаря чему экономическая и социальная ситуация в крае стабильна, и это с ним сыграло «злую шутку». «Он не вел активную избирательную кампанию, думая, что за него лучше скажут его дела, а оказывается, это не всегда так», – цитирует Кузнецова «Интерфакс».

По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, вероятность второго тура также свидетельствует о «реальной конкурентной борьбе».

Комментируя предстоящий второй раунд выборов, Кузнецов отметил, что избиратели склонны разочаровываться в популистах, вследствие чего голоса в итоге все же получают те лидеры, которые занимаются серьезной работой.