Эксперт объяснил результаты «Единой России» в Приморье и Иркутской области

Политолог Дмитрий Гусев объяснил газете ВЗГЛЯД низкую явку на выборах в Приморье и успех КПРФ в Иркутской области.

«Результат губернатора-единоросса в Приморье – это следствие сложной обстановки, которая сложилась в регионе: здесь стихийное бедствие было, наводнение, – сказал Гусев. – Что касается результатов, то там сильный губернатор-коммунист. Данный факт не может не сказаться на результатах. КПРФ там фактически партия власти».

При этом он оценивает показатели «Единой России» на этих выборах как успешные.

«Во всех регионах она берет не менее 30%, в Башкирии – не менее 60%», – сказал он.

Гусев считает, что «московские власти сделали все для того, чтобы выборы мэра в городе стали для всех удобными и комфортными. Явка, оказавшаяся на уровне выборов 2013-года - это нормально», пишет «Российская газета».

Напомним, в Приморье врио губернатора Андрей Тарасенко лидирует на выборах главы края, но пока набирает меньше 50%, вероятно, будет второй тур.

На выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области после обработки 89,51% протоколов КПРФ опережала «Единую Россию» почти на 7% голосов, передает РИА «Новости».