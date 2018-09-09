В России подошел к концу Единый день голосования, избиркомы подводят итоги выборов и референдумов.

В этом году Единый день голосования завершился в 22.00 мск, так как в Москве, Архангельской области и Ненецком автономном округе работу избирательных участков решили продлить (традиционно регионы голосуют с 8.00 до 20.00 по местному времени), передает ТАСС.

В воскресенье в 80 регионах страны проходило более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.

Напомним, названы регионы, где явка превысила показатели прошлых лет.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в ряде регионов возможен второй тур выборов.