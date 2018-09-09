Названы регионы, где явка превысила показатели прошлых лет

Явка избирателей на выборах глав Магаданской области, Хабаровского и Алтайского краев, Хакасии и Омской области в единый день голосования 9 сентября выросла в сравнении с прошлыми губернаторскими выборами, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Что касается явки, на 18.00 мск можно констатировать, что она существенно отличается в нескольких регионах от того, что было на кампаниях подобного рода. В каких-то регионах она чуть выше», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, в Кемеровской области явка на 18.00 мск оказалась самой высокой в России, на выборы губернатора пришли почти 59% избирателей. При этом на прошлых выборах в заксобрание явка в этом регионе была еще выше, уточнил он.

9 сентября в России – Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. На избирательные участки по всей стране направлены более 120 тыс. наблюдателей.