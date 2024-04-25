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Правозащитники проверили условия содержания экс-замминистра обороны Иванова
Правозащитники проверили условия заключения экс-замминистра обороны Иванова, задержанного за взятку
Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о взяточничестве, не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дамир Енаев.
«Посетили сегодня Тимура Иванова, жалоб на условия содержания у него нет», – приводит слова Енаева ТАСС.
Отмечается, что сейчас Иванов содержится в карантинной камере, соседей у него нет.
«В самой камере все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности», – рассказал Енаев.
По словам правозащитника, Иванов оценивает свое моральное состояние как стабильное. Он также сообщил, что замминистра уже посетил врач, и хронических заболеваний у него не выявлено.
Напомним, Тимур Иванов был задержан 23 апреля по обвинению во взяточничестве. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с целью получения взятки в особо крупном размере. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца.