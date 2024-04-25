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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Социализм заложен в человеческой природе, сопротивляться ему бесполезно

    Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    44 комментария
    25 апреля 2024, 02:32 • Новости дня

    Правозащитники проверили условия содержания экс-замминистра обороны Иванова

    Правозащитники проверили условия заключения экс-замминистра обороны Иванова, задержанного за взятку

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о взяточничестве, не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дамир Енаев.

    «Посетили сегодня Тимура Иванова, жалоб на условия содержания у него нет», – приводит слова Енаева ТАСС.

    Отмечается, что сейчас Иванов содержится в карантинной камере, соседей у него нет.

    «В самой камере все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности», – рассказал Енаев.

    По словам правозащитника, Иванов оценивает свое моральное состояние как стабильное. Он также сообщил, что замминистра уже посетил врач, и хронических заболеваний у него не выявлено.

    Напомним, Тимур Иванов был задержан 23 апреля по обвинению во взяточничестве. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с целью получения взятки в особо крупном размере. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца.

    24 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Ивановым

    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Тимуром Ивановым

    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Ивановым
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Тимур Иванов, по версии следствия, получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Уточняется, что курирующий вопросы строительства и капремонта объектов Минобороны Бородин, находясь в дружеских связях с замминистра Ивановым, вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.

    В суде указали, что взятка была получена в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Коментарии (33)
    24 апреля 2024, 13:28 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова

    Военный эксперт: Борьба с коррупцией в армии положительно скажется на СВО

    Эксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова
    @ Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Замминистра обороны России Тимур Иванов курировал сферу строительства в армии. Его арест никак не помешает деятельности подконтрольных ему департаментов, но в перспективе положительно скажется на их работе и на обстановке в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Басманный суд арестовал Тимура Иванова по подозрению во взяточничестве.

    «Важность ареста Иванова отмечают многие. Безусловно, борьбу с коррупцией в армии можно оценивать только позитивно, так как этот процесс помогает обеспечивать порядок в войсках. Кроме того, в перспективе это положительно скажется на ситуации в зоне СВО», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Иванов курировал строительство объектов для пользования Минобороны, например, казарм или аэродромов. И к этим департаментам давно возникали вопросы. В частности, на себя обращали внимание защитные укрытия на некоторых авиабазах. Сейчас у правоохранительных органов есть основания для дополнительной проверки объектов», – считает он.

    «Следует ожидать, что силовики проведут следственные мероприятия в департаментах, курируемых Ивановым. На деятельность ведомства данный процесс никак не повлияет. Честные люди продолжат работать, а замешанным в сомнительных схемах следует начать беспокоиться. Кроме того, структура управления армии предполагает наличие замены на случай выхода из строя какого-либо руководящего лица», – заключил Климов.

    В среду Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он отправлен в СИЗО на два месяца – до 23 июня. На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела – его знакомый Сергей Бородин. Каждому из них предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

    По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления». В суде указали, что взятка была получена в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». На время предварительного следствия Иванов будет содержаться в СИЗО «Лефортово».


    Замминистра вину в получении взятки не признает, сообщили в правоохранительных органах. «Иванов категорически отрицает свою причастность к инкриминируемому ему преступлению и настаивает на своей невиновности», – приводит «Интерфакс» заявление источника. По мнению обвиняемого и стороны защиты, его действия носили гражданско-правовой характер.

    Иванов был задержан сотрудниками ФСБ во вторник в 17.00. Несколькими часами ранее проходила коллегия Минобороны, на которой он присутствовал. Как сообщал «Коммерсант», эту ночь задержанный провел в изоляторе временного содержания (ИВС). По информации ТАСС, обвиняемый давно находился в оперативной разработке. Источник агентства сообщил, что материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий. Представитель правоохранительных органов уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Коментарии (37)
    24 апреля 2024, 11:55 • Новости дня
    В Сети отреагировали на дело против замминистра обороны Иванова
    В Сети отреагировали на дело против замминистра обороны Иванова
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военкоры, политики, журналисты и блогеры отреагировали на арест замминистра обороны России Тимура Иванова по делу о хищении в особо крупном размере.

    «Бастрыкину и СКР дали карт-бланш. Что ж, мужики, защищайте интересы государства», – призвала журналист Анастасия Кашеварова в связи с арестом Иванова.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале предположил, что миллион, о хищении которого говорят в рамках дела в отношении Иванова, – это даже не сумма предполагаемой взятки. Миллион, считает он, появился «исходя из статьи», поскольку дело в отношении него квалифицируется как «хищение в особо крупном размере», а согласно закону, «особо крупный размер» – это сумма свыше 1 млн рублей.

    «Сомневаюсь, что при таких должности и достатке можно быть настолько алчным, чтоб погореть на одном ляме. Ну или надо очень верить в свою безнаказанность», – считает Коц.

    Также военкор обратил внимание на биографию Сергея Бородина, еще одного фигуранта этого громкого дела. «Полковник с 2022 года являлся фигурантом скандального расследования о хищении десятков гектаров земли, в том числе на Алабинском полигоне», – сообщил Коц со ссылкой на публикации в газете «Коммерсант».

    Согласно этим данным, Бородин обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, группа действовала с 2008 по 2019 год. В результате ее деятельности были похищены земли обороны и безопасности общей площадью более 45 га. Кадастровая стоимость активов оценивается в 900 млн рублей.

    Тогда Бородин полностью признал вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, рассказал военкор, предположив, что Иванов попал в поле зрения спецслужб именно тогда.

    «Специальная военная операция – путь к оздоровлению российского общества. Тяжелый, долгий, полный кочек, ухабов и ям. Еще одну проскочили, но путь еще не пройден до конца», – пишет Telegram-канал «Рыбарь». – «Хочется посмотреть, насколько же глубоко сейчас следователи будут копать».

    «Нашим людям нужна справедливость. Душа русская требует», – пишет Telegram-канал «Месть доброй воли» в связи с арестом Иванова. – «Вот это вот все получается даже интереснее, чем новое отжатое у Украины село – освобождение наших земель входит в рутину. А вот замминистра в суде – новиночка. Улюкаев подзабылся».

    Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Вины своей он не признал.

    По данным следствия, Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО РФ. Также суд заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина.

    Коментарии (21)
    24 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    Арестован соучастник обвиняемого в получении взятки замглавы Минобороны

    Арестован соучастник обвиняемого в получении взятки замглавы Минобороны Иванова

    Tекст: Александра Юдина

    Басманный суд Москвы заключил под стражу обвиняемого в соучастии при получении взятки замглавы Минобороны Тимуром Ивановым Сергея Бородина, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как отметили в пресс-службе суда, ходатайство органов предварительного расследования в отношении Бородина Сергея было удовлетворено, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 23 июня 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Коментарии (14)
    24 апреля 2024, 22:09 • Новости дня
    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова

    ТАСС: Один из учредителей «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Тимура Иванова о получении взяток

    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский бизнесмен, один из учредителей компании «Олимпситистрой», дал показания против заместителя министра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина по делу о взяточничестве.

    «(Задержанные) получали вменяемые им следствием блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как этот предприниматель», – приводит ТАСС слова источника.

    Отмечается, что неназванный бизнесмен является бенефициаром нескольких компаний, являющихся подрядчиками Министерства обороны России, и что именно он дал показания на Иванова.

    Компания «Олимпситистрой» занимается строительством жилых и нежилых зданий.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как арест Иванова отразится на работе курируемого им подразделения и кому еще стоит беспокоиться после начала расследования в отношении замминистра обороны.

    На ваш взгляд
    Каким будет решение суда по делу замминистра обороны Тимура Иванова?




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    24 апреля 2024, 12:13 • Новости дня
    «Калашников» представил новый разведывательный мини-дрон «Каракурт»

    «Калашников» представил специалистам Минобороны новый разведывательный мини-дрон «Каракурт»

    «Калашников» представил новый разведывательный мини-дрон «Каракурт»
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» представил специалистам Минобороны новый миниатюрный разведывательный БПЛА «Каракурт», который можно запускать из ограниченного пространства, сообщили в пресс-службе концерна.

    Как сообщили в пресс-службе, «Каракурт» является мини-разведывательным БПЛА с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Его особенность заключается в маневренности запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера, передает ТАСС.

    Кроме «Каракурта», военные ознакомились с круглосуточным разведывательным БПЛА «Скат 350М» и системой подъема аппаратуры «Квазимачта», которая обеспечивает высокоскоростной обмен данными с наземной станцией информации (НСУ) по кабелю электропитания. Платформа способна работать в режиме радиомолчания, время полета – не менее 24 часов, также есть возможность выноса НСУ и оператора от точки висения БПЛА на 500 метров.

    Ранее спецназ Росгвардии навел удар по топливной базе ВСУ с помощью БПЛА «Скат 350М».

    Коментарии (0)
    24 апреля 2024, 10:45 • Новости дня
    Замминистра обороны Иванов не признал вину в получении взятки
    Замминистра обороны Иванов не признал вину в получении взятки
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признал вину в получении взятки, сообщили в правоохранительных органах.

    По данным ТАСС, Иванова задержали на рабочем месте.

    По информации РБК, в связи с делом в отношении Иванова в ряде регионов России проходят десятки обысков. Источники издания рассказали, что сотрудники ФСБ, в частности, работают в Краснодарском и Ставропольском краях. Мероприятия начались вечером вторника и продолжаются до сих пор.

    Источник издания сообщил, что замминистра задержали во вторник в 17.00, а за несколько часов до этого проходила коллегия Минобороны, на которой Иванов присутствовал.

    Материалы уголовного дела, по словам источника, связаны с должностными обязанностями чиновника. Причем дело может обрасти новыми эпизодами, считает он.

    Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».

    Также суд в среду заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина.

    По данным следствия, получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.

    Коментарии (16)
    24 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержана по подозрению во взятке
    Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержана по подозрению во взятке
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова задержана по подозрению в получении взятки, сообщили в правоохранительных органах.

    В настоящее время устанавливается сумма взятки, а также взяткодатель, передает ТАСС.

    Напомним, суд арестовал замглавы Минобороны Тимура Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Он не признал вину в инкриминируемом деянии. Согласно версии следствия, замминистра получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

    Коментарии (7)
    24 апреля 2024, 09:46 • Новости дня
    Суд арестовал замминистра обороны Иванова
    Суд арестовал замминистра обороны Иванова
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве, до 23 июня 2024 года.

    Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, передает РИА «Новости» со ссылкой на Мосгорсуд.

    В суде сообщили, что Иванов, по версии следствия, получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что Иванов давно находился в оперативной разработке, его делом занималась военная контрразведка ФСБ.

    Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

    Коментарии (19)
    24 апреля 2024, 11:07 • Новости дня
    Замминистра обороны Иванова решили отправить в СИЗО «Лефортово»

    Замминистра обороны Иванов будет содержаться в СИЗО «Лефортово»

    Замминистра обороны Иванова решили отправить в СИЗО «Лефортово»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, на время предварительного следствия будет содержаться в СИЗО «Лефортово», сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник ТАСС, Иванову официально предъявили обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере», а после того как ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, конвой доставил его в СИЗО «Лефортово».

    Как уточнили в пресс-службе Басманного суда, замминистра был доставлен для избрания меры пресечения после девяти утра.

    Ранее Иванов не признал вину в получении взятки.

    Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года.

    Коментарии (10)
    24 апреля 2024, 06:44 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты топливно-энергетических комплексов в Смоленском и Ярцевском районах.

    Анохин заявил, что Смоленская область «вновь находится под атакой украинских БПЛА». Силы ПВО ВС России ведут с ними борьбу.

    «В результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам произошли возгорания», – говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале. На месте работают сотрудники МЧС.

    Ранее сообщалось, что в пригороде Воронежа уничтожен четвертый за четыре часа беспилотник. В результате падения обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание. В данный момент пожар локализован, пострадавших нет.

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    24 апреля 2024, 11:16 • Новости дня
    Фирма арестованного вместе с замминистра обороны Бородина выполняла госконтракты

    Tекст: Александра Юдина

    Фирма арестованного за соучастие в получении взятки заместителем главы Минобороны Тимуром Ивановым Сергея Бородина выполняла госконтракты ведомства, сообщили в правоохранительных органах.

    Отмечается, что Бородин является предпринимателем, его фирма исполняла госконтракты министерства, передает ТАСС.

    О каких именно госконтрактах идет речь, не уточняется.

    Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».

    Также суд в среду заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов свою вину не признал.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2024, 13:23 • Новости дня
    Адвокат: В деле замминистра обороны Иванова не было факта передачи взятки

    Tекст: Александра Юдина

    Замминистра обороны Тимур Иванов отрицает вину по делу о получении взятки, по которому он был арестован Басманным судом Москвы.

    По словам его адвоката Дениса Балуева, в деле замминистра обороны Иванова не было факта передачи взятки, передает ТАСС.

    Адвокат отметил, что вменяемая Иванову сумма – более 1 млн рублей, она никак не связана с делом о хищениях при поставке сухпайков, о котором писали СМИ.

    Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Также суд заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина.

    Военкоры, политики, журналисты и блогеры отреагировали на арест Иванова по делу о хищении в особо крупном размере.

    Коментарии (3)
    24 апреля 2024, 23:09 • Новости дня
    США отправили Украине значительное количество ракет ATACMS

    США в марте 2024 года отправили Украине значительное количество ракет ATACMS

    Tекст: Денис Тельманов

    США отправили Украине значительное количество тактических баллистических ракет ATACMS в марте, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

    По словам Салливана, решение об отправке ракет было принято президентом США Джо Байденом в феврале.

    «Я могу подтвердить, что в феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта отправка началась в марте», – приводит слова Салливана ТАСС.

    Он также подтвердил, что ракеты были отправлены в рамках мартовского пакета американской военной помощи.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2024, 04:50 • Новости дня
    В пригороде Воронежа уничтожен четвертый за четыре часа беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    В пригороде Воронежа средствами ПВО уничтожен еще один беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. В результате падения его обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание частного домостроения», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

    Пожар локализован, пострадавших нет. Это уже четвертый беспилотник, уничтоженный в Воронежской области за последние четыре часа. Губернатор напомнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Воронежской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Он добавил, что в результате падения остатков еще одного украинского беспилотника в одном из воронежских сел на территории частного домовладения обнаружена воронка площадью около 1 кв. м.

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