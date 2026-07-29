Директор филиала Россельхозбанка в Орле осужден на реальный срок

Tекст: Алексей Дегтярёв

Железнодорожный райсуд Орла приговорил директора местного филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана к пяти годам колонии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий, повлекшем крупный ущерб.

Также он лишен права заниматься банковской деятельностью на два года.

Следствие установило, что в 2020 году банкир незаконно перевел более 2,4 млн евро со счета Мценского перерабатывающего комбината зарубежной фирме.

Операция проводилась по фиктивному контракту в интересах бывшего гендиректора предприятия.

Арбитражный суд признал вывод средств неправомерным, ущерб банку составил свыше 167,7 млн рублей. Ранее бывший руководитель комбината также был осужден на шесть лет колонии за незаконные валютные операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году сотрудники ФСБ задержали директора орловского филиала Россельхозбанка за незаконный перевод 2,4 млн евро за рубеж.

В июне 2026 года суд приговорил бывшего исполнительного директора челябинского отделения Сбербанка к пяти годам колонии строгого режима за коррупцию.

Прошлой осенью силовики раскрыли махинации руководства банка «Снежинский» с выдачей кредитов по поддельным документам.