ФСБ выявила новые махинации в банке «Снежинский»

Tекст: Алексей Дегтярев

По версии следствия, председатель правления и начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса АО «Банк конверсии «Снежинский» систематически давали подчиненным указания о рассмотрении в сжатые сроки и принятии положительных решений по выдаче кредитов заемщикам с поддельными документами, указали в ведомстве, передает ТАСС.

До этого СК завел девять уголовных дел. По данным силовиков, в банке действовала организованная преступная группа, которая с 2021 по 2025 год похитила более 1 млрд рублей, выделенных АО «ДОМ.РФ» для поддержки многодетных семей.

Как сообщалось 21 июля, председатель правления банка был задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Центральный банк России в 2025 году проводил проверки и надзорные мероприятия в кредитной организации, основным акционером которой является бывший вице-губернатор Челябинской области Игорь Сербинов.

В июне ФСБ задержала директора орловского филиала Россельхозбанка после перевода крупной суммы за рубеж по фиктивному контракту с компанией из Сингапура. Подозреваемый дал распоряжение подчиненным осуществить перевод 2,4 млн евро.