Экс-топ-менеджера Сбербанка осудили на пять лет за взятку

Tекст: Алексей Дегтярёв

Центральный райсуд Челябинска вынес приговор Лихопуду по делу о коррупции, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным следствия, с марта 2023 по январь 2025 года обвиняемый вместе с соучастниками получил 20 млн рублей за содействие в открытии кредитной линии. Средства предназначались для строительства гостиничного комплекса и сокрытия негативной информации о коммерческих организациях.

«Фигуранту назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 28 млн рублей и конфискацией в размере 14 млн рублей», – сообщили в пресс-службе ФСБ.

Осужденному также на пять лет запретили занимать руководящие должности.

В мае суд приговорил бывшего заместителя руководителя северокавказского управления Россельхознадзора к восьми годам колонии за взятку.