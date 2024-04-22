Группировка «Запад» за сутки отбила четыре контратаки «Азова» у Григоровки

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что в районе населенного пункта Григоровка в ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения нацгвардии («Азов», запрещен в России). Потери ВСУ составили до 25 человек, два пикапа и 122-мм САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Тернов. Противник потерял до 25 военнослужащих, два пикапа, а также 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика».

На Славянском направлении подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп украинских бригад возле Первомайского, Семеновки, Нетайлово и Бердычей. Противник потерял до 365 военнослужащих, машину пехоты Marder, 12 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, а также три станции РЭБ «Нота» и «Буковель-AD».

На Авдеевском направлении подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям украинских бригад поблизости от Старомайорского, Угледара, Урожайного в ДНР и Червоного в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 95 человек и 155-мм гаубица FH-70.

На Запорожском направлении подразделениями группировки «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике украинских бригад рядом с Работино, Новоандреевкой и Степовым Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и техника ВСУ в 142 районах.

Средствами ПВО за сутки сбиты 240 украинских беспилотников.