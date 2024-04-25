Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).6 комментариев
Кремль отказался раскрыть ответные меры на изъятие активов России на Западе
Песков не сказал, каким будет ответ России на изъятие активов на Западе
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать, каким будет ответ России на возможное изъятие российских активов на Западе.
Представитель Кремля отметил, что Москва будет делать это таким образом, чтобы ответ соответствовал интересам России. Кроме того, он подчеркнул, что Россия намерена защищать свои интересы, передает ТАСС.
Запад, по его словам, не обращает внимания на условности и поступает избирательно, вводя санкции против России, поскольку без российской продукции трудно сохранять конкурентоспособность. Так Песков прокомментировал разрешение правительства Канады использовать компании Airbus российский титан.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия заготовила ответ на изъятие замороженных активов.