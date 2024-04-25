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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина потеряла право на существование

    Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сердце художника против культурных «ждунов»

    Люди и на фронте, и в тылу должны видеть: те, кому от природы больше дано, на их стороне, а не сами по себе. Но культурная мобилизация не означает, что всех творческих людей нужно заставить ходить строем.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Новая оппозиция Санду сформировалась в Москве

    Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.

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    25 апреля 2024, 13:31 • Новости дня

    Кремль отказался раскрыть ответные меры на изъятие активов России на Западе

    Песков не сказал, каким будет ответ России на изъятие активов на Западе

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать, каким будет ответ России на возможное изъятие российских активов на Западе.

    Представитель Кремля отметил, что Москва будет делать это таким образом, чтобы ответ соответствовал интересам России. Кроме того, он подчеркнул, что Россия намерена защищать свои интересы, передает ТАСС.

    Запад, по его словам, не обращает внимания на условности и поступает избирательно, вводя санкции против России, поскольку без российской продукции трудно сохранять конкурентоспособность. Так Песков прокомментировал разрешение правительства Канады использовать компании Airbus российский титан.

    Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия заготовила ответ на изъятие замороженных активов.

    24 апреля 2024, 21:42 • Новости дня
    Барды Никитины ответили на обвинения в спонсировании ВСУ

    Барды Никитины назвали обвинения в спонсировании ВСУ ложью и клеветой

    Барды Никитины ответили на обвинения в спонсировании ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Знаменитые советские барды Сергей и Татьяна Никитины заявили, что никогда не финансировали ВСУ и не собираются этого делать, сообщается в обращении на официальном сайте исполнителей.

    Татьяна и Сергей Никитины назвали сообщения о якобы спонсировании ими ВСУ «злонамеренной ложью и клеветой». Они подчеркнули, что отказались от участия в фестивале Чулпан Хаматовой «Возраст счастья», который должен пройти в Черногории.

    Барды объяснили, что написали письмо устроителям фестиваля, чтобы развеять все сомнения. Никитины настаивают, что дорожат российским гражданством, называя Отечеством русский язык и Россию, следует из обращения на их сайте.

    Никитины отметили, что никогда не пели в угоду политикам и не ждали от государства никаких благ, а главными ценностями считают «жизнь человека и его достоинство».

    Барды подтвердили, что их единственный сын уехал учиться в США еще в 1990 году, и оформляло документы на выезд Гособразование СССР. После того как сын женился и родились внуки, Никитины стали часто ездить в США. По их словам, такой жизнью они живут последние 30 лет, но остаются гражданами России и не собираются ничего менять.

    Ранее появилась информация, что Никитины якобы поддерживают ВСУ, принимают участие в антироссийских мероприятиях и осуждают СВО.

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    25 апреля 2024, 09:52 • Новости дня
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились кадры ракетного удара ВС России по эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области.

    Судя по видео, состав был поражен авиационной ракетой класса «воздух-поверхность» либо ОТРК «Искандер», пишет «Российская газета».

    Уточняется, что удар был нанесен 19 апреля, однако видео с места событий в соцсетях появилось только сейчас.

    Ранее в подполье сообщили, что личный состав ВСУ, размещенный в Доме культуры и гимназии, был уничтожен в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области.

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    24 апреля 2024, 22:09 • Новости дня
    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова

    ТАСС: Один из учредителей «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Тимура Иванова о получении взяток

    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский бизнесмен, один из учредителей компании «Олимпситистрой», дал показания против заместителя министра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина по делу о взяточничестве.

    «(Задержанные) получали вменяемые им следствием блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как этот предприниматель», – приводит ТАСС слова источника.

    Отмечается, что неназванный бизнесмен является бенефициаром нескольких компаний, являющихся подрядчиками Министерства обороны России, и что именно он дал показания на Иванова.

    Компания «Олимпситистрой» занимается строительством жилых и нежилых зданий.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как арест Иванова отразится на работе курируемого им подразделения и кому еще стоит беспокоиться после начала расследования в отношении замминистра обороны.

    На ваш взгляд
    Каким будет решение суда по делу замминистра обороны Тимура Иванова?




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    24 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Воевавший в СВО доброволец из Сербии оказался под угрозой депортации из России

    Хинштейн заявил о риске депортации воевавшего в ДНР добровольца из Сербии

    Воевавший в СВО доброволец из Сербии оказался под угрозой депортации из России
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Сербскому добровольцу Александру Йокичу, который участвовал в СВО на стороне России, грозит депортация на родину, где ему может грозить до 25 лет тюрьмы по статье «наемничество». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя и сражался на Угледарском направлении, где получил ранение.

    Он четырежды пытался получить российское гражданство, но ему отказывали из-за того, что он подписал контракт с ДНР, а не с Минобороны. Хинштейн подчеркнул, что оснований для отказа в получении российского гражданства Йокичем не видит, поскольку ДНР входит в состав России.

    Йокич выступил с публичным обращением в социальных сетях, заявив, что уехал из Сербии еще в 2021 году и тогда же отправился служить в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», действующее в ДНР. Он выразил опасения, что из-за расформирования «Каскада» ему будет грозить депортация в Сербию, а затем – статья за наемничество, пишет РБК.

    Ранее другой доброволец из Сербии Братислав Живкович заявил, что СВО – это неизбежный этап мировой истории, который обязательно закончится победой России.

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    24 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    Михайлов ответил на оскорбление Пугачевой

    Певец Стас Михайлов заявил, что Алла Пугачева не должна называть «ненормальными» захотевших вернуться россиян

    Михайлов ответил на оскорбление Пугачевой
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка СССР Алла Пугачева не должна была называть людей, собирающихся вернуться в Россию, ненормальными, она не может не любить россиян, которые сделали ее известной, заявил народный артист России Стас Михайлов.

    По его словам, она может не любить его, но людей – нельзя, потому что «Аллу Пугачеву сделала Россия». Михайлов отметил, что артисты – публичные люди, которые всегда на виду, на них ориентируются поклонники.

    Певец призвал называть вещи своими именами, он считает, что Пугачева предала Россию ­­– можно уехать, но оставаться человеком, передает ТАСС.

    «Что не жилось ей здесь? Люди сделали всех [артистов]», – заявил Михайлов.

    Ранее Пугачева опубликовала обращение к Михайлову, в котором заявила, что нормальные люди в Россию не возвращаются.

    Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Пугачевой, грубо ответившей Михайлову, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.

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    25 апреля 2024, 07:26 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал число погибших на Украине французских наемников

    По меньшей мере 75 французских наемников погибли, получили ранения или вернулись во Францию с начала СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева, сообщил, что ему удалось идентифицировать 75 человек.

    «Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами», – отметил Чинкуини РИА «Новости».

    Он добавил, что обладает информацией и о других наемниках, но пока недостаточно сведений для публикации.

    МИД Франции отрицает наличие французских наемников в рядах ВСУ, обвиняя Россию в «дезинформации».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что на Украине работают французские инструкторы наряду с другими представителями военных и специальных служб стран Европы.

    Министр добавил, что есть данные о том, что инструкторы и наемники из Франции работают на Украине.

    При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что военнослужащие украинской армии не эвакуируют тела погибших иностранных наемников, поэтому российские бойцы вынуждены хоронить их на поле боя

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    24 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине

    Пентагон: Джо Байден одобрил поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине еще в феврале

    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден санкционировал передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS в феврале, они вошли в мартовский пакет помощи и были поставлены Киеву в апреле, сообщили в Пентагоне.

    В Минобороны США уточнили, что дальнобойные ракеты передавались Украине для использования в пределах якобы суверенной украинской территории. При этом Киев просили держать в секрете передачу ATACMS, передает РИА «Новости».

    Между тем источники агентства Reuters утверждают, что ракеты действительно были включены в пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, и Киев их впервые применил против российской цели рано утром 17 апреля, передает ТАСС.

    Сколько точно было отправлено ATACMS Украине, не указывается.

    Ранее в Сенате США заявили о возможной передаче Киеву ракет ATACMS в конце апреля. Между тем Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили 10 американских ракет ATACMS.

    Напомним, Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине.

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    24 апреля 2024, 19:38 • Новости дня
    Посол: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Посол Антонов: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение американской стороны продолжить поставки оружия киевскому режиму фактически ставит крест на судьбе Украины, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    США сделали выбор в пользу войны, Америка «встала на сторону зла и поддержала фашизм», сказал Антонов, передает ТАСС.

    Этот выбор также был сделан в пользу «жадного и ненасытного» военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, так американская администрация «приносит в жертву жизни простых людей», подчеркнул он.

    Политики США «фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как таран против России», сказал дипломат. Посол отметил, что помощь из США «не спасет» украинского президента Владимира Зеленского, новое оружие будет уничтожено, «задачи и цели СВО будут выполнены».

    Напомним, Байден подписал пакет законов, направленный в том числе на военную помощь Украине. Пентагон сообщил, что в числе поставок есть зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, БМП Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin.

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    25 апреля 2024, 01:58 • Новости дня
    МИД обвинил США в неисполнении обязательств страны-хозяйки штаб-квартиры ООН

    МИД России обвинил США в неисполнении обязательств страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, в частности, в невыдаче виз

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты Америки, будучи страной-хозяйкой штаб-квартиры ООН, регулярно отказывают в выдаче виз не только российским чиновникам, но и техническому персоналу, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

    «Многие российские чиновники, абсолютно независимо от их рангов, начиная от самых высоких и заканчивая техническими экспертами, постоянно получают отказы в визах», – сказал он, передает ТАСС.

    Панкин добавил, что российские дипломаты неоднократно поднимали в ООН вопрос о недобросовестном выполнении США функций хозяйки штаб-квартиры всемирной организации и регулярно информируют об этом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

    Ранее сообщалось, что США ограничили передвижение главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН.

    Передвижение иранской делегации и самого министра было ограничено несколькими кварталами вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН.

    Также иранским дипломатам был предоставлен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) по определенному маршруту.

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    24 апреля 2024, 14:10 • Новости дня
    Глава ЕК назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

    Глава ЕК фон дер Ляйен назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

    Глава ЕК назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победа России в украинском конфликте изменит ход истории в Евросоюзе, он «никогда не сможет быть прежним», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

    Россия является «экзистенциальной угрозой» для Европы, европейским странам необходимо «предоставить Украине все средства для самозащиты», заявила глава ЕК, передает ТАСС.

    По словам фон дер Ляйен, Украина «несет тяжелую ношу» ради ЕС, она «должна победить».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз сознательно создает искусственные угрозы, якобы исходящие от России.

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    24 апреля 2024, 19:30 • Новости дня
    Жену Пашиняна враждебно встретили у мемориала жертв геноцида армян

    Жену Пашиняна встретили оскорбительными возгласами у мемориала жертв геноцида армян

    Жену Пашиняна враждебно встретили у мемориала жертв геноцида армян
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Супругу премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян встретили неодобрительными возгласами на территории ереванского мемориала жертв геноцида армян «Цицернакаберд», ей попытались помешать возложить цветы.

    Недовольные политикой Никола Пашиняна армяне встретили его супругу в Цицернакаберде с оскорбительными криками «Никол – убийца», «Никол – турок», «Армения без турок».

    На видеокадрах, которые опубликовало Sputnik Армения, видно, как Акопян подошла к Вечному огню с младшей дочерью под усиленной охраной. Она смогла возложить цветы только после вмешательства полиции.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, обращаясь к Армении, заявил, что в Закавказье устанавливается новый порядок и пришло время «отбросить беспочвенные воспоминания».

    Со своей стороны, Пашинян ранее заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Армения начала готовиться к пересмотру отношения к геноциду, устроенному более ста лет назад Османской империей.

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    25 апреля 2024, 08:28 • Новости дня
    Над Запорожской областью создали защитный купол

    Минобороны: Над Запорожской областью создали защитный купол

    Над Запорожской областью создали защитный купол
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Зенитно-ракетные комплексы С-300, а также другие средства противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» создали в небе над подконтрольной России частью Запорожской области защитный «купол», сообщили в Минобороны.

    Подразделения ПВО обеспечивают защиту от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника, передает ТАСС сообщение военного ведомства.

    Для поражения воздушных целей ВСУ российские подразделения используют ЗРК «Бук-М2», а также другие средства поражения, такие как «Панцирь».

    Как рассказал один из военнослужащих, «ни одна ракета, ни один самолет не пройдет» в область под надзором ВС России. «HIMARS сбивали. Ракету мы сбивали на дальности, что ли, 70 километров», – отметил он.

    В середине апреля российская система ПВО сбила в небе над Бердянском Запорожской области две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

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    24 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержана по подозрению во взятке
    Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержана по подозрению во взятке
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова задержана по подозрению в получении взятки, сообщили в правоохранительных органах.

    В настоящее время устанавливается сумма взятки, а также взяткодатель, передает ТАСС.

    Напомним, суд арестовал замглавы Минобороны Тимура Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Он не признал вину в инкриминируемом деянии. Согласно версии следствия, замминистра получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

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    24 апреля 2024, 14:28 • Новости дня
    Франция предложила ЕС ввести новые санкции против России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Франции выступили с инициативой ввести дополнительные санкции против России, о чем сообщает Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

    Париж предлагает ввести ограничения против физических и юридических лиц, причастных, по мнению французских властей, к «дезинформационным операциям», направленным против стран ЕС, а также к вмешательству в их выборы, передает ТАСС.

    В числе потенциальных подсанкционных лиц указаны сотрудники ЧВК «Вагнер». В случае принятия санкций им будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в ЕС будут заморожены.

    Предложение Франции уже получило поддержку со стороны Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Эстонии.

    Ранее в Грузии призвали ввести санкции против России «любой ценой».


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    24 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Лукашенко назвал ошибкой «резвую атаку» США на «непослушную» Россию
    Лукашенко назвал ошибкой «резвую атаку» США на «непослушную» Россию
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты предприняли резвую атаку в отношении «непослушной» России и своего «главного врага» – Китая, тем самым объединив две эти страны и подтолкнув их к союзу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко отметил, что США допустили ошибку. Сейчас они понимают, что им не справиться с союзом богатой ресурсами и мощной в военном плане России и с Китаем, который обладает огромным экономическим и человеческим потенциалом, передает ТАСС слова белорусского лидера.

    Украина, как отметил Лукашенко, стала полигоном, на котором решается судьба будущего мирового порядка. «Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории», – сказал он.

    Украинская власть, подчеркнул он, опустилась до сделки с Западом, обменяв поставляемое ими оружие на жизни украинских граждан. «Тот, кто готов служить хозяину за подачки, рано или поздно проигрывает», – сказал Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявлял, что французские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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