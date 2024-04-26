Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседями (как случилось с Речью Посполитой), так и частичный раздел под жестким контролем (как поступили с Германией в 1945 году).14 комментариев
Германия намекнула Грузии на возможную блокировку пути в ЕС
МИД Германии заявил об опасности заблокированного пути в ЕС из-за действий властей Грузии
Комментируя закон об иноагентах, МИД Германии заявил, что путь Грузии в ЕС может оказаться заблокированным.
Берлин заявил, что множество жителей Грузии требуют «сохранения живого и критически настроенного гражданского общества», передает РИА «Новости».
В министерстве подчеркнули, что статус кандидата в ЕС является «огромной исторической возможностью». Кабмин Грузии «несет ответственность за то, чтобы намеренно не заблокировать этот путь», заявил МИД Германии.
Напомним, ЕП в четверг в своей резолюции призвал санкционировать бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили и пересмотреть «безвиз», если Грузия не отзовет критикуемый законопроект «О прозрачности иностранного влияния».