Банк России оспорил в суде ЕС механизм финансирования Украины
Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента и Совета ЕС, касающийся механизма финансовой поддержки Украины, свидетельствуют данные судебной базы суда.
Общий суд Европейского союза официально принял обращение Центробанка к Европарламенту и Совету ЕС, передает РИА «Новости».
Разбирательство касается европейского регламента о финансовой поддержке Украины, рассчитанной на 2026–2027 годы.
В пресс-службе инстанции уточнили, что процесс находится на ранней стадии обработки. Данные о новых делах публикуются в открытых базах только после предварительного изучения материалов. Дело получило номер T-331/26, а само заявление было подано 22 мая.
Сейчас в открытом доступе представлены лишь базовые сведения: стороны процесса, дата подачи и язык производства, которым выбран французский. Предмет спора и конкретные требования сторон раскроют позднее. До этого момента о регистрации данного иска официально не сообщалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Банк России направил заявление в Общий суд Евросоюза для обжалования механизма финансовой помощи Киеву.
Днем позже регулятор отказался раскрывать детали дальнейших действий по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear.
В начале марта ЦБ РФ оспорил европейский регламент о бессрочной блокировке своих суверенных активов.