В Брюсселе произошла стрельба из автомата Калашникова

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает местный телеканал Bx1, следы от пуль зафиксированы на фасаде дома и на нескольких автомобилях, расположенных неподалеку. О жертвах или пострадавших не сообщается, передает РИА «Новости».

Журналисты уточняют, что стрельба произошла ночью на площади Лемменс, неподалеку от пересечения с улицей Де Ла Буж. На месте происшествия работали сотрудники криминалистической службы, которые изъяли гильзы для экспертизы. Власти продолжают расследование и устанавливают причастных к ночной перестрелке.

Телеканал отмечает, что указанная площадка давно известна как место активной торговли наркотиками. По информации Bx1, неподалеку ранее располагалась городская автостоянка, но из-за высокого уровня преступности муниципалитет был вынужден прекратить ее эксплуатацию.

Напомним, в период «хеллоуинских» выходных по всей территории США в результате стрельбы на вечеринках и других мероприятиях погибло более ста человек, включая подростков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в американском штате Огайо неизвестный открыл стрельбу на вечеринке по случаю дня рождения, что привело к ранениям девяти человек. Ранее при стрельбе на вечеринке в США погибли два человека.