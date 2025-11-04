Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.3 комментария
В Брюсселе произошла стрельба из автомата Калашникова
На юго-западе Брюсселя, в районе Андерлехт, полиция обнаружила по меньшей мере 18 гильз от автомата Калашникова, сообщили СМИ.
Как передает местный телеканал Bx1, следы от пуль зафиксированы на фасаде дома и на нескольких автомобилях, расположенных неподалеку. О жертвах или пострадавших не сообщается, передает РИА «Новости».
Журналисты уточняют, что стрельба произошла ночью на площади Лемменс, неподалеку от пересечения с улицей Де Ла Буж. На месте происшествия работали сотрудники криминалистической службы, которые изъяли гильзы для экспертизы. Власти продолжают расследование и устанавливают причастных к ночной перестрелке.
Телеканал отмечает, что указанная площадка давно известна как место активной торговли наркотиками. По информации Bx1, неподалеку ранее располагалась городская автостоянка, но из-за высокого уровня преступности муниципалитет был вынужден прекратить ее эксплуатацию.
Напомним, в период «хеллоуинских» выходных по всей территории США в результате стрельбы на вечеринках и других мероприятиях погибло более ста человек, включая подростков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в американском штате Огайо неизвестный открыл стрельбу на вечеринке по случаю дня рождения, что привело к ранениям девяти человек. Ранее при стрельбе на вечеринке в США погибли два человека.