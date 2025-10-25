При стрельбе на вечеринке в США погибли два человека

Стрельба на вечеринке в американском Мэкстоне привела к гибели двух человек

Tекст: Мария Иванова

Два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в пригороде Мэкстона, штат Северная Каролина, передает ТАСС.

Офис шерифа округа Робсон сообщил: «13 человек получили огнестрельные ранения, двое из них скончались, еще несколько были крайне серьезно ранены».

Инцидент произошел на массовом мероприятии с участием более 150 человек. Власти отметили, что расследование обстоятельств случившегося продолжается.

Угрозы для жителей на данный момент нет. Обо всех деталях происшествия власти обещают сообщить после завершения проверки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пять человек получили ранения при стрельбе возле кампуса Howard University в Вашингтоне.

Ранее несколько человек пострадали в результате стрельбы и пожара в здании церкви мормонов в городе Гранд-Бланк.

В Аннаполисе офицер полиции открыл огонь по курсанту Военно-морской академии Соединенных Штатов.