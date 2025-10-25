CBS сообщил о пяти раненых при стрельбе у университета Вашингтона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пять человек получили ранения в результате стрельбы рядом с кампусом Говардского университета в Вашингтоне, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS. Инцидент произошел во время празднования по случаю традиционного возвращения выпускников в университет.

Согласно сообщению полиции, среди пострадавших оказались четверо взрослых мужчин и один подросток. Все они были госпитализированы в ближайшие больницы, их состояние не уточняется.

В материале отмечается, что по подозрению в устроении стрельбы задержаны двое человек.

