Стрельба произошла в церкви в США

Tекст: Антон Антонов

Подозреваемый сначала устроил перестрелку с полицейским возле аэропорта Блю Грасс. После этого он отправился в церковь, расположенную в 27 км, где начал стрелять по прихожанам, передает ТАСС со ссылкой на Lexington Herald-Leader.

Полиция обезвредила злоумышленника на месте. Бешир сообщил, что «стрельба унесла жизни двух человек», при этом «нападавший также ликвидирован». До этого он сообщал, что есть пострадавшие, в том числе патрульный полицейский, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в церквях в США уже не раз происходили случаи стрельбы. Так, в июне мужчина открыл огонь по церкви в городе Уэйн, штат Мичиган.